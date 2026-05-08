ЕС: необходимо увидеть готовность РФ для серьезных мирных переговоров Представитель Еврокомиссии Ариана Подеста прокомментировала заявления председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии «потенциала» для переговоров с Россией

В ЕС подчеркнули необходимость готовности Москвы к проведению серьезных мирных переговоров. Об этом заявила журналистам официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, комментируя заявления председателя Европейского совета Антониу Кошты о наличии «потенциала» для переговоров с Россией.

Подеста отметила, что переговоры могут проходить в различных форматах, местах и на разных уровнях. При этом, по ее словам, наличие одного представителя, ведущего переговоры от имени всех 27 стран-членов ЕС, может иметь определенные преимущества.

«Однако нам необходимо увидеть готовность России к серьезным мирным переговорам», — сказала Подеста.

Представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Анвар. Аль- Ануни, в свою очередь, заявил, что начатая Россией война против Украины сделала невозможным «ведение дел в прежнем режиме».

«Нам необходимо вывести Россию из состояния, когда она лишь притворяется, что ведет переговоры, в состояние, когда ей действительно придется вести переговоры», - сказал он.

Представитель ЕС также сообщил, что Брюссель продолжает всецело поддерживать мирные усилия под руководством США.