Верховный представитель ЕС Каллас во время своего визита в Мексику 20–22 мая сравнила действия Израиля в отношении палестинцев с режимом апартеида в Южной Африке

ЕС настаивает на «диалоге» после того, как Израиль разорвал отношения с верховным представителем Каллас Верховный представитель ЕС Каллас во время своего визита в Мексику 20–22 мая сравнила действия Израиля в отношении палестинцев с режимом апартеида в Южной Африке

Комиссия Европейского союза (ЕС) заявила, что настаивает на продолжении «диалога и взаимодействия» с Израилем после того, как министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о прекращении отношений с Верховным представителем ЕС по внешним связям и политике безопасности Каей Каллас.

Один из пресс-секретарей Еврокомиссии Маркус Ламмерт на ежедневной пресс-конференции ответил на вопросы, касающиеся визита члена Еврокомиссии по вопросам Средиземноморья Дубравки Суицы в Израиль.

Когда Ламмерту напомнили о том, что президент Израиля Исаак Герцог и министр иностранных дел Гидеон Саар разорвали отношения с Каллас, и спросили, насколько уместно было проведение встреч Суицы с Герцогом и Сааром во время визита в эту страну, он ответил, что «этот визит был запланирован задолго до этого».

Сообщив, что Суица донесет до партнеров ЕС позицию Союза по поводу «регионального конфликта», поддержку работ по восстановлению в Палестине и свои взгляды на ситуацию на оккупированном Западном берегу, Ламмерт сказал:

«Это вопрос, о котором мы всегда говорили и будем говорить и впредь. Важно поддерживать контакты со всеми нашими партнерами на основе уважительного и конструктивного диалога. В периоды, когда существуют разногласия, такое взаимодействие приобретает еще большее значение».

Что касается вопроса о том, была ли Служба внешних связей Верховного представителя ЕС Калласа проинформирована о визите, Ламмерт отметил, что они знали о визите и что он был скоординирован с ними.

Сравнение с апартеидом и реакция Cаара

В прессе появились сообщения о том, что Верховный представитель ЕС Каллас во время своего визита в Мексику 20–22 мая сравнила действия Израиля в отношении палестинцев с режимом апартеида в Южной Африке.

Каллас и возглавляемая ей Служба внешних связей ЕС, однако, не подтвердили эти сообщения.

Некоторые европейские дипломаты, утверждавшие, что заявления Калласа не отражают официальную позицию ЕС, отметили, что использование подобных выражений официальным представителем, выступающим от имени Союза, создает проблему.

Министр иностранных дел Израиля Саар в своём заявлении в социальных сетях, комментируя упомянутые новости, заявил, что Каллас уже некоторое время «действует предвзято и одержимо» в отношении Израиля.

Поблагодарив европейских чиновников, отреагировавших на эту аналогию, Саар заявил: «Как министр иностранных дел Израиля, у меня не осталось иного выбора, кроме как разорвать все отношения с г-жой Каллас до тех пор, пока она не откажется от этой клеветы. И я так и поступаю».

Каллас, в свою очередь, ответила: «Я ценю наш диалог и взаимодействие и готова продолжать их в духе уважения и конструктивности. Диалог является основой дипломатии, особенно когда возникают разногласия. ЕС всегда привержен конструктивным отношениям с Израилем».