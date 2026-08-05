ЕС направит Украине 1,4 млрд евро доходов от замороженных российских активов Указанная сумма стала пятым перечислением средств, полученных от замороженных российских активов

Европейский союз направит на поддержку Украины 1,4 млрд евро, полученных в виде доходов от замороженных активов Центрального банка России.

В заявлении Европейской комиссии говорится, что 1,4 млрд евро, сформированные за счет процентных доходов от активов ЦБ РФ, замороженных в рамках санкций ЕС, были перечислены в бюджет Евросоюза.

Отмечается, что указанная сумма охватывает доходы за первое полугодие 2026 года и стала пятым перечислением средств, полученных от замороженных российских активов.

В Еврокомиссии напомнили, что с момента замораживания российских активов общий объем полученных от них доходов достиг 8 млрд евро.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя решение, заявила, что доходы от замороженных российских активов используются в интересах Украины. «Россия должна заплатить за разрушения, которые она причинила», - заявила фон дер Ляйен, добавив, что именно на эти цели направляются доходы от замороженных активов.

Глава Еврокомиссии заявила, что Украине будет выделено еще 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных российских активов. По ее словам, эти средства помогут Киеву продолжить сопротивление России.