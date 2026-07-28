«Мы, как Европейский союз, поддерживаем Международный уголовный суд и принципы, изложенные в Римском статуте», — Ануар аль-Ануни на вопрос корреспондента «Анадолу»

ЕС напомнил странам-членам, открывшим воздушное пространство для Нетаньяху, об обязательствах по Римскому статуту «Мы, как Европейский союз, поддерживаем Международный уголовный суд и принципы, изложенные в Римском статуте», — Ануар аль-Ануни на вопрос корреспондента «Анадолу»

Европейский союз (ЕС) напомнил государствам-членам, открывшим свое воздушное пространство для самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, о принципах, закрепленных в Римском статуте, в также призвал к полному сотрудничеству с Международным уголовным судом (МУС).

Официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам Ануар аль-Ануни на ежедневном брифинге ответил на вопрос корреспондента «Анадолу» о том, соответствует ли решение Греции, Италии и Франции открыть воздушное пространство для самолета Нетаньяху, несмотря на выданный МУС ордер на его арест, обязательствам этих стран по Римскому статуту.

Аль-Ануни заявил, что позиция ЕС по вопросу МУС остается предельно ясной.

«Мы, как Европейский союз, поддерживаем Международный уголовный суд и принципы, изложенные в Римском статуте», — сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии,ЕС уважает независимость и беспристрастность суда, а также сохраняет твердую приверженность международному уголовному правосудию и борьбе с безнаказанностью.

- Страны -члены должны полностью сотрудничать с МУС



Аль-Ануни также напомнил о выводах Совета ЕС, принятых в 2023 году. «В этом документе Совет призывает все государства к полному сотрудничеству с судом, включая безотлагательное исполнение действующих ордеров на арест», — отметил представитель Еврокомиссии.

На повторный вопрос корреспондента «Анадолу» о том, как в ЕС оценивают возможное неисполнение государствами-членами своих обязательств по Римскому статуту, аль-Ануни ответил: «Полагаю, я только что напомнил о выводах Совета ЕС, стороной которых являются и страны-члены Европейского союза. Так что, думаю, вы получили ответ на свой вопрос».

- Нетаньяху вновь воспользовался воздушным пространством стран — участниц МУС

Самолет, на борту которого премьер-министр Израиля отправился в США, вновь пролетел через воздушное пространство Греции, Италии и Франции, являющихся государствами — участниками МУС, несмотря на выданный в отношении него ордер на арест.

Во время предыдущих зарубежных поездок Нетаньяху, опасаясь задержания, избегал воздушного пространства многих стран. Так, направляясь в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, он воспользовался воздушным пространством Греции и Италии, но не пересекал воздушное пространство Франции.

21 ноября МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа.