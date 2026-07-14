В рамках Конференции по вопросам вступления, состоявшейся 14 июля между ЕС и Украиной, открыт блок переговоров под названием «Внешние связи».

ЕС и Украина открыли новую главу в переговорах о вступлении В рамках Конференции по вопросам вступления, состоявшейся 14 июля между ЕС и Украиной, открыт блок переговоров под названием «Внешние связи».

Европейский союз (ЕС) объявил о том, что открыл шестую группу переговорных глав, охватывающую раздел «внешние отношения», в рамках процесса вступления Украины в ЕС, что стало новым шагом в этом процессе.

По этому поводу было опубликовано письменное заявление Европейской комиссии.

В заявлении сообщается, что в рамках Конференции по вопросам вступления, состоявшейся 14 июля между ЕС и Украиной, открыт блок переговоров под названием «Внешние связи».

Этот блок входит в число основных тем переговоров, предусматривающих приведение международной, торговой и оборонной политики стран-кандидатов в соответствие с политикой ЕС, подчеркивается, что это является важным этапом на пути Украины к членству в ЕС.