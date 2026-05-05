ЕС и Армения призвали к снижению напряженности и защите гражданской инфраструктуры на Ближнем Востоке Первый саммит ЕС-Армения в Ереване завершился принятием совместной декларации

Европейский союз и Армения заявили о необходимости снижения напряженности на Ближнем Востоке, защиты гражданской инфраструктуры и соблюдения всеми сторонами норм международного права.

По итогам первого саммита ЕС-Армения, состоявшегося в столице Армении, городе Ереван, стороны опубликовали совместную декларацию.

В декларации сообщается, что лидеры обсудили влияние текущей ситуации на Ближнем Востоке на весь мир. Подчеркивается, что мир и стабильность на Ближнем Востоке могут быть достигнуты только путем диалога и дипломатии.

В документе говорится, что саммит стал «историческим поворотным моментом» в углублении отношений между ЕС и Арменией. «Углубление наших двусторонних отношений — это инвестиции в мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе и за его пределами», - следует из текста.

В совместной декларации с удовлетворением отмечены усилия по нормализации отношений между Турцией и Арменией, а также между Азербайджаном и Арменией. Указано на то, что ЕС полностью поддерживает всестороннее возобновление «всех коммуникационных каналов» в регионе.

Также говорится, что стороны выразили обеспокоенность по поводу российско-украинского конфликта, а также отмечается поддержка всех усилий, направленных на достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах международного права.

В документе подтверждается поддержка укрепления связей Армении с такими структурами ЕС, как Европол и пограничное агентство Frontex. Также подчеркивается решимость Брюсселя и Еревана развивать сотрудничество в сфере управления миграцией и борьбы с нелегальной миграцией.