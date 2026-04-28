ЕС: закрытие Ормузского пролива может создать опасный прецедент

Закрытие Ормузского пролива может создать опасный прецедент для других регионов мира. Об этом заявила журналистам верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в рамках второго дня встречи министров ЕС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (AСЕАН).

Глава европейской дипломатии отметила, что в нынешней глобальной обстановке ни одна страна не может позволить себе действовать в одиночку,

«То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, наглядно демонстрирует это всем. Война с Ираном длится уже два месяца, а дипломатические усилия пока не принесли никакого прогресса», — сказала она.

Каллас указала, что рост цен на энергоносители негативно сказывается как на Европе, так и на Азии.

«Свобода судоходства должна быть сохранена. В противном случае это может создать опасный прецедент и для других регионов мира», - отметила она.

Каллас также прокомментировала желание стран АСЕАН закупать российскую нефть, напомнив, что доходы от ее продажи используются для финансирования атак России на Украину.

По ее словам, мир сталкивается с энергетическим кризисом, который, в свою очередь, играет на руку России.

«Мы хотим положить конец войнам и установить мир. Таким образом, мы не будем сталкиваться с подобными проблемами. Поэтому мы выступаем за диверсификацию источников энергии и переход к альтернативным источникам вне России», - добавила Каллас.