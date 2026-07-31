ЕС готов предоставить Испании дополнительную помощь из-за ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте

Şerife Çetin, Elmira Ekberova
31 Июля 2026•Обновить: 31 Июля 2026
Европейский союз (ЕС) заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в городе Сеута (Себта), являющемся испанским анклавом в Северной Африке, и готов предоставить дополнительную финансовую, техническую и оперативную поддержку.
Представитель Еврокомиссии в письменном заявлении для корреспондента агентства Anadolu сообщил, что ЕС осведомлен о последних событиях в Сеуте и внимательно отслеживает ситуацию.
«Крайне важно бороться с нелегальной миграцией, обеспечивать целостность внешних границ Союза и предотвращать злоупотребление нашей правовой системой», — заявил представитель Еврокомиссии.
Он отметил, что Еврокомиссия уже оказывает Испании оперативную и финансовую поддержку, в том числе в Сеуте.
«Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную финансовую, техническую и оперативную поддержку, в том числе через Frontex», — говорится в заявлении.
Представитель ЕС также сообщил, что европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер поддерживает контакты с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской.
В Еврокомиссии подчеркнули, что приветствуют тесное сотрудничество между Марокко и Испанией для обеспечения быстрого возвращения лиц, незаконно проникших в Сеуту, в соответствии с действующими правилами, а также для борьбы с миграционными потоками.
«Марокко является важным и надежным партнером», — отметил представитель ЕС.
Он добавил, что Евросоюз находится в тесном контакте с марокканскими властями для принятия всех необходимых мер по прекращению опасных попыток нелегального пересечения границы.
- Что произошло
Более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос, были остановлены правоохранительными органами.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.
На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанское правительство приняло решение направить в регион подразделения вооруженных сил для обеспечения безопасности.
По данным правительства Испании, за последние 24 часа число людей, которые пытались попасть в Сеуту вплавь или пешком, оценивается более чем в 49 тысяч человек.