Еврокомиссия заявила о готовности усилить финансовую, техническую и оперативную поддержку Испании для защиты внешних границ ЕС

ЕС готов предоставить Испании дополнительную помощь из-за ситуации с нелегальной миграцией в Сеуте Еврокомиссия заявила о готовности усилить финансовую, техническую и оперативную поддержку Испании для защиты внешних границ ЕС

Европейский союз (ЕС) заявил, что внимательно следит за развитием ситуации в городе Сеута (Себта), являющемся испанским анклавом в Северной Африке, и готов предоставить дополнительную финансовую, техническую и оперативную поддержку.

Представитель Еврокомиссии в письменном заявлении для корреспондента агентства Anadolu сообщил, что ЕС осведомлен о последних событиях в Сеуте и внимательно отслеживает ситуацию.

«Крайне важно бороться с нелегальной миграцией, обеспечивать целостность внешних границ Союза и предотвращать злоупотребление нашей правовой системой», — заявил представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что Еврокомиссия уже оказывает Испании оперативную и финансовую поддержку, в том числе в Сеуте.

«Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную финансовую, техническую и оперативную поддержку, в том числе через Frontex», — говорится в заявлении.

Представитель ЕС также сообщил, что европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер поддерживает контакты с министром внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марлаской.

В Еврокомиссии подчеркнули, что приветствуют тесное сотрудничество между Марокко и Испанией для обеспечения быстрого возвращения лиц, незаконно проникших в Сеуту, в соответствии с действующими правилами, а также для борьбы с миграционными потоками.

«Марокко является важным и надежным партнером», — отметил представитель ЕС.

Он добавил, что Евросоюз находится в тесном контакте с марокканскими властями для принятия всех необходимых мер по прекращению опасных попыток нелегального пересечения границы.

- Что произошло

Более 800 нелегальных мигрантов, пытавшихся вплавь добраться до Сеуты с побережья марокканского города Кастильехос, были остановлены правоохранительными органами.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что правительство задействовало все имеющиеся ресурсы для реагирования на ситуацию.

На фоне роста числа попыток нелегального проникновения в Сеуту испанское правительство приняло решение направить в регион подразделения вооруженных сил для обеспечения безопасности.

По данным правительства Испании, за последние 24 часа число людей, которые пытались попасть в Сеуту вплавь или пешком, оценивается более чем в 49 тысяч человек.