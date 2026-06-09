ЕС готовит 21-й пакет санкций против России В санкционном списке ЕС числится более 2 500 физических и юридических лиц

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 21-й пакет санкций, подготовленный с целью усиления экономического давления на Россию, будет направлен против секторов энергетики, финансов, криптовалют, торговли и рыболовства.

На пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен рассказала о деталях предложения по 21-му пакету санкций против России.

Отметив, что в последнее время Россия не только наносит удары по городам Украины, но и усилила нарушения границ с помощью беспилотных летательных аппаратов в прибалтийских странах и на восточных границах ЕС, фон дер Ляйен заявила, что санкции ЕС ослабляют российскую экономику, что Россия в значительной степени исключена из глобальных рынков капитала, что темпы роста замедляются, а давление на бюджет усиливается.

Отметив, что более двух третей ликвидных активов в Национальном фонде России исчерпаны, она сообщила, что доходы страны от энергетики сократились примерно на 40% в первые месяцы 2026 года.

«Мы представляем 21-й пакет санкций. Мы сосредоточиваемся на секторах, которые окажут наибольшее влияние, а именно на энергетике, финансовых услугах и торговле криптовалютами. На этот раз в пакет впервые включен и сектор рыболовства. Мы также запрещаем въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим», — заявила председатель ЕК.

По ее словам, действующий механизм ценового потолка на российскую нефть в энергетическом секторе не был рассчитан на рыночные потрясения, возникшие после закрытия Ормузского пролива. ЕС предложила приостановить действие механизма автоматической корректировки ценового потолка на нефть до января следующего года.

Фон дер Ляйен отметила, что будет усилено давление на «теневой флот», который Россия использует для обхода санкций, и сообщила, что планируется добавить 30 новых судов к списку из 632 судов, подпадающих под санкции.

Впервые, по словам фон дер Ляйен, в сферу санкций попадут суда, обеспечивающие «теневой флот» топливом и различными услугами. Она также заявила, что санкциям могут подлежать такие объекты критической инфраструктуры, как порты, аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы, используемые для торговли и переработки российской нефти.

Политик отметила, что также предлагается запретить продажу России танкеров для сжиженного природного газа (СПГ), добавив, что это будет аналогичным шагом по отношению к ранее введенному запрету на нефтяные танкеры.

Криптовалюты и банки в поле зрения

«Мы расширяем наши запреты на транзакции, включив в их список ещё 31 российский банк», - подчеркнула глава ЕК.

Объяснив, что запреты на транзакции будут расширены и будут охватывать 20 банков, криптовалютных компаний или платформ, а также нефтетрейдеров в третьих странах, которые обслуживают подпадающие под санкции российские организации и физические лица или пытаются обойти санкции, фон дер Ляйен подчеркнула, что впервые будет открыта возможность применения полного запрета в отношении поставщиков услуг в сфере криптовалют, действующих в третьих странах.

Фон дер Ляйен отметила, что они предлагают новые экспортные запреты в сфере торговли на металлы, сплавы, оборудование для беспилотных летательных аппаратов и различные технологии, используемые в российской военной промышленности, а также сообщила, что планируется ввести запрет на импорт продуктов, включающих некоторые металлы, металлические руды и автомобильные запчасти.

В сферу санкций будет включен и рыболовный сектор России, который до сих пор в значительной степени оставался вне их действия, импорт некоторых рыбных продуктов будет полностью запрещен.

Фон дер Ляйен указала, что в новом пакете мер впервые предлагается ввести запрет на въезд в ЕС для лиц, служивших в российских вооруженных силах с начала войны: «Европа не станет вариантом для тех, кто участвовал в оккупации Украины».

Она добавила, что до конца месяца Украине будет предоставлено около 6 млрд евро на беспилотные летательные аппараты и более 3 млрд евро в виде макрофинансовой помощи, а новые выплаты будут произведены в ближайшее время.

Для вступления в силу данного пакета санкций требуется единогласие 27 стран-членов ЕС.

На данный момент ЕС ввел 20 пакетов санкций против России в связи с войной. В рамках этих мер к России применяются ограничения в широком спектре областей, включая торговлю, финансы, энергетику (в том числе нефть и уголь), промышленность, технологии, транспорт, товары двойного назначения и предметы роскоши, а также золото и алмазы.

Среди санкций также числятся запрет на поставки из России в ЕС сырой нефти и некоторых нефтепродуктов, транспортируемых морским путем, исключение некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT и приостановка деятельности множества СМИ.

В санкционном списке ЕС числится более 2 500 физических и юридических лиц.