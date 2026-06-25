Председатель Европейской комиссии и Министр иностранных дел Бельгии выразили поддержку жителям Венесуэлы

ЕС выразил солидарность с Венесуэлой после двух мощных землетрясений Председатель Европейской комиссии и Министр иностранных дел Бельгии выразили поддержку жителям Венесуэлы

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о солидарности Европейского союза с народом Венесуэлы после двух землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в стране.

Фон дер Ляйен выразила поддержку жителям Венесуэлы в сообщении, опубликованном в соцсети американской компании Х.

«Особенно мои мысли с теми, кто потерял близких, и их семьями. Мы с вами», — написала она.



Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево также выразил поддержку народу Венесуэлы в соцсети американской компании Х.

Он заявил, что кадры из Венесуэлы «разрывают сердце», а его мысли с народом страны. Посольство Бельгии в Боготе готово оказать необходимую помощь бельгийским гражданам, находящимся в Венесуэле, отметил глава ведомства.

Кроме того, Прево сообщил, что Бельгия готова оказать помощь Венесуэле в случае активации Механизма гражданской защиты Европейского союза.

В Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,5 и 7,2

Геологическая служба США (USGS) сообщила о двух мощных землетрясениях магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших в Венесуэле с интервалом в 39 секунд.

По данным USGS, эпицентр первого землетрясения магнитудой 7,5 находился в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре в штате Яракуй, второго магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе того же штата.

Очаг первого землетрясения залегал на глубине 10 километров, второго — на глубине 21,9 километра.



Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что в результате землетрясений погибли 32 человека, еще более 700 получили ранения.