ЕС выделит 200 млн евро на развитие транспортной инфраструктуры Южного Кавказа Средства предполагается направить на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей

Евросоюз планирует выделить до €200 млн на развитие транспортных, энергетических и цифровых связей на Южном Кавказе. Об этом заявила в соцсети американской компании X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Баку по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

По ее словам, средства будут предоставлены в виде грантов в рамках инвестиционной программы Global Gateway. Фон дер Ляйен отметила, что это может способствовать привлечению до €2 млрд государственных и частных инвестиций.

Глава Еврокомиссии сообщила, что среди возможных проектов рассматриваются железнодорожное сообщение через Нахчыван и развитие Бакинского порта. Она также заявила о предложении запустить партнерство ЕС и Азербайджана в сфере взаимосвязанности.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что соответствующий диалог будет охватывать транспорт, энергетику и цифровые связи. По ее словам, ЕС также намерен работать над организацией региональной инвестиционной конференции, которая может пройти в Баку с участием представителей Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

Глава Еврокомиссии добавила, что Брюссель рассматривает развитие связей в регионе как один из элементов поддержки мира и экономического сотрудничества на Южном Кавказе.

По словам Фон дер Ляйен, сегодня Южный Кавказ находится на очень важном перекрестке, что усиливает стратегическое значение региона, и Азербайджан играет в этом процессе важную роль.

«Сегодня Азербайджан и Евросоюз осуществляют диалог высокого уровня в сфере связности. Также можно говорить о цифровой связности», - добавила глава ЕК.

В завершение фон дер Ляйен поблагодарила Алиева за теплый прием, отметив, что рада вновь находиться в Баку.