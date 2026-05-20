ЕС выделит Украине €3,2 млрд

Ata Ufuk Şeker, Abdulrahman Yusupov, Ekip
20 Май 2026•Обновить: 20 Май 2026
Еврокомиссия и Украина завершили переговоры о выделении Киеву в середине июня помощи в рамзмере €3,2 млрд.
Об этом сообщил журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
Транш предоставляется в рамках финансирования в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.
В заявлении на сайте ЕК отмечается, что условия кредита включают «продолжение уважения Украиной эффективных демократических механизмов, верховенства права, в том числе борьбу с коррупцией, и уважение прав человека».