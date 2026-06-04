ЕС выделит Армении более 50 млн евро помощи

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04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
Европейский союз объявил о предоставлении Армении более 50 млн евро экстренной финансовой поддержки после последних торговых ограничений России в отношении этой страны.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
По словам фон дер Ляйен, в ходе беседы обсуждались последние ограничения России, направленные против Армении.
«Это не что иное, как экономическое давление, и оно неприемлемо. Москва, расширяя экспортные ограничения в отношении армянской продукции, использует экономические связи как инструмент политического давления», - заявила она.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС солидарен с Арменией.
«Мы готовим пакет поддержки для Армении. Этот пакет включает более 50 млн евро экстренной финансовой помощи. Будут и дальнейшие шаги», - отметила глава Еврокомиссии.
Она также сообщила, что будут приняты меры по облегчению торговли некоторыми армянскими товарами, прежде всего сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. Кроме того, ЕС окажет практическую поддержку секторам, пострадавшим от российских ограничений.
Фон дер Ляйен отметила открытие торговых маршрутов с Турцией
Фон дер Ляйен также прокомментировала недавнее открытие торговых маршрутов с Турцией.
«Недавнее возобновление торговых маршрутов с Турцией, включая железнодорожное сообщение через Грузию и Турцию, стало отличным шагом», - заявила она.
По словам главы Еврокомиссии, ЕС готов поддерживать инфраструктуру и пункты пересечения границы по мере восстановления региональных связей.
«Мы договорились о создании совместной рабочей группы ЕС - Армения для обеспечения эффективной координации по всем этим направлениям. Эта рабочая группа будет контролировать реализацию всех этих инициатив и других будущих мер», - добавила фон дер Ляйен.