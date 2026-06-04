Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готовит для Еревана пакет поддержки

ЕС выделит Армении более 50 млн евро помощи Председатель Еврокомиссии заявила, что ЕС готовит для Еревана пакет поддержки

Европейский союз объявил о предоставлении Армении более 50 млн евро экстренной финансовой поддержки после последних торговых ограничений России в отношении этой страны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением по итогам телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По словам фон дер Ляйен, в ходе беседы обсуждались последние ограничения России, направленные против Армении.

«Это не что иное, как экономическое давление, и оно неприемлемо. Москва, расширяя экспортные ограничения в отношении армянской продукции, использует экономические связи как инструмент политического давления», - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС солидарен с Арменией.

«Мы готовим пакет поддержки для Армении. Этот пакет включает более 50 млн евро экстренной финансовой помощи. Будут и дальнейшие шаги», - отметила глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что будут приняты меры по облегчению торговли некоторыми армянскими товарами, прежде всего сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. Кроме того, ЕС окажет практическую поддержку секторам, пострадавшим от российских ограничений.

Фон дер Ляйен отметила открытие торговых маршрутов с Турцией

Фон дер Ляйен также прокомментировала недавнее открытие торговых маршрутов с Турцией.

«Недавнее возобновление торговых маршрутов с Турцией, включая железнодорожное сообщение через Грузию и Турцию, стало отличным шагом», - заявила она.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС готов поддерживать инфраструктуру и пункты пересечения границы по мере восстановления региональных связей.

«Мы договорились о создании совместной рабочей группы ЕС - Армения для обеспечения эффективной координации по всем этим направлениям. Эта рабочая группа будет контролировать реализацию всех этих инициатив и других будущих мер», - добавила фон дер Ляйен.