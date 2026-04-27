ЕС воздержался от призыва к Израилю обеспечить безопасность флотилии «Глобальный Сумуд»

Европейский союз (ЕС) воздержался от призыва к Израилю обеспечить безопасность «Глобального флота солидарности», который 26 апреля вышел из Италии.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Ева Хрнчирова ответила на вопрос корреспондента «Анадолу»: «Учитывая нарушения, с которыми столкнулся флот «Глобальный Сумуд» в международных водах в прошлом году, а также задержание активистов, каков ваш призыв к израильским властям в этом году в отношении флота и общей гуманитарной ситуации в Газе?».

Она сообщила, что находятся в постоянном контакте со странами-членами ЕС и Израилем по поводу гуманитарной ситуации в Газе, и передала следующее сообщение: «Мы постоянно повторяем наш призыв о беспрепятственном доступе в Газу, чтобы доставить нашу гуманитарную помощь».

Мы не поощряем такие методы доставки помощи

Пресс-секретарь добавила: «Уважая гуманитарную решимость всех участников флотилии, я хотела бы отметить, что мы не поощряем такие методы доставки помощи, поскольку они ставят под угрозу безопасность участников».

Отметив, что в соответствии с общими принципами у ЕС есть право на проведение подобных акций, она также подчеркнула необходимость соблюдения норм права, касающихся свободы собраний и судоходства в международных водах.

В ответ на вопрос корреспондента «Анадолу»: «Когда вы говорите, что не поддерживаете флотилии, вы имеете в виду, что выступаете против Глобального флота «Сумуд»?», Хрнчирова ответила: «Нет. Мы поддерживаем доставку гуманитарной помощи на основе принципов, как это делается в Газе».

Хрнчирова заявила, что ЕС работает вместе со своими партнерами и, по сути, разделяет ту же цель, что и флот, отметив: «(Цель) — доставить в Газу продовольствие и необходимое оборудование и облегчить страдания людей, находящихся там».

«Весенняя миссия 2026» Глобального флота «Сумуд», цель которой — прорвать израильскую блокаду Газы и доставить туда гуманитарную помощь, завершила последние приготовления на итальянском острове Сицилия и 26 апреля вышла в Средиземное море.

Во время первой попытки «Глобального флота Сумуд» в сентябре 2025 года израильская армия незаконно остановила флот в международных водах Средиземного моря, силой поднялась на борт судов, задержала находящихся там волонтеров и доставила их в Израиль.