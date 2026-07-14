«Если бы я была на месте Милошевича, в 1998 году, подвергла Косово этнической чистке» - заявила министр по делам государственного и местного самоуправления Сербии

ЕС воздержался от комментариев по поводу высказываний сербского министра, направленных против Косово «Если бы я была на месте Милошевича, в 1998 году, подвергла Косово этнической чистке» - заявила министр по делам государственного и местного самоуправления Сербии

Комиссия Европейского союза (ЕС) воздержалась от комментариев по поводу заявления министра по делам государственного и местного самоуправления Сербии Снежаны Паунович, которая, приведя в пример военного преступника Слободана Милошевича — одного из виновников войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов, — заявила: «Если бы я была на месте Милошевича, в 1998 году, подвергла Косово этнической чистке».

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер на ежедневном брифинге, отвечая на настойчивые вопросы журналистов о заявлениях Паунович, сказала: «Мы не будем комментировать заявления по этому поводу».

Хиппер, отметив, что может поделиться основной позицией ЕС по данному вопросу, скащала: «Наш основной принцип заключается в следующем: в Европе нет и не должно быть места высказываниям, легитимирующим или оправдывающим этнические чистки. Подобные заявления несовместимы с ценностями человеческого достоинства, примирения, подотчётности и добрососедских отношений, лежащими в основе ЕС».

Она отметила, что от всех лидеров ответственного поведения, отказа от провокационных высказываний и вклада в создание атмосферы, способствующей укреплению доверия и региональной стабильности.

Министр по делам общественности и местного самоуправления Сербии Паунович вызвала резонанс своими высказываниями в адрес Косово, приведя в качестве примера военного преступника Слободана Милошевича, одного из виновников войны в Боснии и Герцеговине 1992–1995 годов.

Паунович в заявлении для сербских СМИ в годовщину геноцида в Боснии и Герцеговине 1995 года, 11 июля сказала: «Если бы я была на месте Милошевича, в 1998 году подвергла бы Косово этнической чистке».