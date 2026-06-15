Украина сможет задействовать механизм экстренной киберподдержки ЕС в случае крупных инцидентов и атак в сфере кибербезопасности

ЕС включает Украину в «резерв» для защиты от кибератак Украина сможет задействовать механизм экстренной киберподдержки ЕС в случае крупных инцидентов и атак в сфере кибербезопасности

Европейский союз (ЕС) включил Украину в механизм «Резерва кибербезопасности», обеспечивающий оперативную поддержку в случае крупных кибератак.

Согласно заявлению Еврокомиссии, участие Украины в Резерве кибербезопасности ЕС было одобрено Советом ЕС.

Таким образом, Украина сможет задействовать механизм экстренной киберподдержки ЕС в случае крупных инцидентов и атак в сфере кибербезопасности.

Механизм резерва, управляемый Агентством по кибербезопасности Европейского союза (ENISA), предоставляет поддержку в реагировании на киберинциденты с помощью команд, состоящих из поставщиков услуг частного сектора.

Система обеспечивает возможность быстрого реагирования на серьезные или крупномасштабные кибератаки.

В 2024 году ЕС также включил Молдову в Резерв кибербезопасности.