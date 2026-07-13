Санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний в случае их обнаружения на территории Евросоюза

ЕС ввел санкции против VK и разработчика мессенджера MAX Санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний в случае их обнаружения на территории Евросоюза

Европейский союз расширил санкционный список, включив в него российский холдинг VK, юридическое лицо национального мессенджера MAX - ООО «Коммуникационная платформа», а также ряд связанных с ними физических лиц. Соответствующее решение опубликовано 13 июля в Официальном журнале Европейского союза и вступило в силу в день публикации.

Согласно документу Совета ЕС, ограничения введены «в рамках санкционного режима, связанного с ситуацией в области прав человека в России».

В обосновании решения указывается, что VK является материнской компанией ООО «Коммуникационная платформа», разработавшего национальный мессенджер MAX.

Под персональные санкции также попала генеральный директор ООО «Коммуникационная платформа» Елена Багудина. В документе говорится, что она отвечает за разработку и управление приложением MAX.

— Что говорится о MAX?

В Совете ЕС связали включение MAX в санкционный список с особенностями обработки пользовательских данных и возможностью доступа приложения к информации на устройствах.

В документе также утверждается, что развитие и продвижение платформы сопровождалось усилением ограничений в отношении ряда других цифровых сервисов.

Санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний в случае их обнаружения на территории Евросоюза. Для физических лиц ограничения также включают запрет на въезд в страны ЕС.

В свою очередь пресс-служба VK заявила российским СМИ, что санкции ЕС не повлияли на работу VK и МАХ, а приложения и сервисы остаются доступными пользователям в обычном режиме.

Ранее, в конце июня Apple удалила приложения VK из App Store, объяснив это необходимостью соблюдения санкционных требований. При этом компания не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

В свою очередь в пресс-службе VK заявляли, что холдинг, по их данным, никогда не находился под санкциями и не фигурировал в санкционных списках, сославшись на заключения международных и американских юристов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удаление приложений VK, заявил, что это решение, по его мнению, ставит вопрос о надежности Apple как поставщика коммерческих услуг.