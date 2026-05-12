Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила о необходимости более тесного сотрудничества стран Евросоюза в сфере обороны

ЕС: большинство оборонных проектов в странах-членах не согласованы между собой Верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила о необходимости более тесного сотрудничества стран Евросоюза в сфере обороны

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас заявила, что оборонные проекты стран Евросоюза часто не согласованы между собой, поэтому необходимы более тесное сотрудничество в совместных закупках и инновациях.

Выступая перед заседанием министров обороны ЕС в Брюсселе, Каллас отметила, что в работе также примет участие Европейское оборонное агентство (EDA), а основное внимание будет уделено инновациям и совместным проектам.

«Мы видим, что в странах-членах существует множество несогласованных между собой проектов. Нам необходимо заставить государства активнее сотрудничать как в совместных закупках, так и в сфере инноваций», — заявила она.

Каллас также отметила, что в заседании примут участие представители оборонной промышленности, и подчеркнула, что, несмотря на значительные объемы финансирования, производство в оборонной сфере недостаточно быстро увеличивается.

«Нам действительно необходимо значительно ускорить рост оборонного производства. Кроме того, через совместные закупки мы должны сами производить необходимые оборонные мощности», — сказала она.



По словам Каллас, отдельной темой обсуждения станет Украина. В заседании примет участие министр обороны Украины Михаил Федоров.

Министры обсудят использование кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро и то, как он может покрыть срочные потребности Украины.



Ситуация на Ближнем Востоке также будет в повестке дня. Каллас напомнила, что мандат Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) истекает в конце года.

«В Европе существует желание создать новую миссию для поддержки ливанских вооруженных сил. Мы уже оказываем поддержку. Однако будет рассмотрено, есть ли достаточная политическая воля для полной замены UNIFIL новой европейской миссией», — сказала она.

Также будут обсуждаться события в районе Ормузского пролива и возможные изменения в мандате миссии ЕС Aspides в Красном море.

«Таким образом мы можем продвигаться довольно быстро. Если государства-члены усилят миссию Aspides и предоставят больше кораблей, необходимая структура уже существует», — добавила Каллас.