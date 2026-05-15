ЕС активировал механизм комплексного реагирования на кризисы из-за хантавируса Риск, связанный с хантавирусом, для населения Европы является «очень низким» - совет ЕС

Совет Европейского союза сообщил об активации механизма комплексного политического реагирования на кризисы (IPCR) в режиме обмена информацией для усиления координации между странами - членами ЕС в отслеживании случаев хантавируса.

Согласно заявлению, активация IPCR позволит упростить обмен информацией, связанной с хантавирусом, между странами ЕС и институтами Евросоюза.

В Совете ЕС подчеркнули, что, по оценке Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), риск, связанный с хантавирусом, для населения Европы является «очень низким».

«Обмен информацией и координационные мероприятия уже осуществляются на уровне ЕС в соответствующих секторах, прежде всего в сферах здравоохранения и гражданской защиты», - говорится в заявлении.

Механизм IPCR, который может функционировать в режимах «полной активации», «обмена информацией» и «мониторинга», используется Евросоюзом для поддержки быстрого и скоординированного принятия решений в условиях крупных кризисов.

Ранее IPCR активировали, в частности, после землетрясений в Турции 6 февраля 2023 года и во время пандемии COVID-19. В настоящее время механизм продолжает действовать в режиме полной активации в связи с российско-украинской войной, ситуацией на Ближнем Востоке, а также «миграционным и беженским кризисом».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее сообщила, что число случаев хантавируса, выявленных на пассажирском судне MV Hondius под нидерландским флагом, может увеличиться, однако риска вспышки не наблюдается. Судно вышло из Аргентины, а 10 мая его пассажиры были эвакуированы в городе Тенерифе на Канарских островах.

Хантавирус

Хантавирус, как известно, чаще всего передается от грызунов.

Заражение происходит при вдыхании воздуха, содержащего частицы высохших экскрементов, мочи или слюны грызунов, а также в отдельных случаях при укусе или царапине. Вирус может вызывать такие симптомы, как высокая температура, усталость и мышечные боли.

Хантавирус также способен приводить к дыхательной недостаточности, а в некоторых случаях заболевание сопровождается внутренним кровотечением и почечной недостаточностью.