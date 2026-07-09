Единственная женщина шеф-повар саммита НАТО рассказала об официальном меню мероприятия

Одной из трёх шеф-поваров, подготовивших меню официального ужина для международных делегаций в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО, прошедшего в резиденции президента, стала Синем Озлер, чьё заведение включено в список «Мишлен».

Озлер, поставившая турецкую кухню в центр своей карьеры, представила международным делегациям гастрономическое наследие Турции на официальном ужине в рамках саммита.

В беседе с корреспондентом «Анадолу» Озлер рассказала, что к саммиту НАТО велись интенсивные приготовления.

Отметив, что подготовительная работа велась в течение 8 месяцев, а она сама и её команда присоединились к процессу полтора месяца назад, Озлер добавила: «К нам поступали различные запросы. Нас просили предоставить предложения по банкетным меню в различных категориях. Мы же, как команды, приступили к подготовительным работам. Уже около 1,5 месяца мы участвуем в совещаниях, проводим презентации, демонстрируем наши блюда и представляем собственное меню».

Озлер, отметив, что была проделана огромная командная работа, сказала: «Мы, трое шеф-поваров, приготовили блюда в различных категориях. Мы поехали в составе трёх шеф-поваров и наших команд. Каждый составил меню в своей области. Все блюда — из турецкой и анатолийской кухни. У госпожи Эмине Эрдоган и так есть свой особый подход к этому вопросу. Как женщина-шеф-повар, я тоже получила приглашение. В этом плане я очень счастлива. Госпожа Эмине лично занималась организацией еды и приема гостей».

По ее словам, от шеф-поваров требовалось продемонстрировать гостям турецкую кухню и культуру. Два дня, проведённые там, были очень особенными и напряжёнными.

Озлер отметила, что 7–8 июля стали очень волнительными днями для всей команды «Кюллийе» и для них самих: «Мы очень гордимся,этим. На мой взгляд, эти два дня были очень важными. Судя по полученным отзывам, считаем, что «мы вышли из этой ситуации с честью». Там мы работали в основном с анатолийской и турецкой кухней, особенно в этой категории. Иименно такую задачу нам и поставили. Мы старались отразить нашу культуру и рассказать о наших блюдах».

«Мы подготовили особенное меню»

Озлер отметила, что среди фирменных блюд были, в частности, фаршированные котлеты и фаршированные цветы кабачка, и рассказала о блюдах, включённых в меню:

«Мы приготовили артишоки — их привезли из Урлы. Все наши фирменные блюда мы, кстати, приготовили из продуктов, привезенных из Анадолу. Так мы составили прекрасное и оригинальное меню. На моем мероприятии было довольно много гостей — я приготовил ужин на 300 человек. Я разработал меню таким образом, чтобы одновременно обеспечить удобную подачу блюд и дать возможность гостям отведать все блюда горячими, не теряя их качества. Мы особенно настаивали на том, чтобы были кофте с начинкой. Также специально заказали халву из манки. В наших блюдах большое место занимают блюда, приготовленные на оливковом масле. Отзывы гостей тоже подтвердили это. Все тарелки были опустошены. Для шеф-повара это огромная радость. Поэтому мы уехали оттуда с огромной гордостью и счастьем».

Озлер рассказала, что для неё большая честь быть одной из трёх шеф-поваров, назначенных на саммит, и единственной женщиной-шеф-поваром на этом мероприятии.

«Скольким людям в мире выпадает честь представлять страну именно в этой категории?» — спросила Озлер, добавив, что с этой точки зрения она очень счастлива.

Озлер отметила, что для них было важно, чтобы во время подачи блюд кухня и обслуживающий персонал работали синхронно и слаженно, и сказала, что никогда в жизни не забудет этот момент.

«Госпожа Эмине Эрдоган проводит в этом направлении ценную деятельность»

Подчеркнув, что турецкая кухня является очень ценной и значимой, Озлер резюмировала:

«Госпожа Эмине Эрдоган проводит в этом направлении ценную деятельность. Действительно, в сфере гастрономии проводится много замечательной работы. Мы всегда видим поддержку в этом направлении. Поэтому возможность представлять нашу страну на таком высоком уровне стала для меня источником гордости, который я не забуду на всю жизнь. Я и моя команда очень счастливы. К тому же уже на этапе подготовки все были очень взволнованы. Надеюсь, что в будущем мы сможем еще лучше рассказать всему миру о нашей кухне».