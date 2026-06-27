Вывод израильских войск из этих районов позволит ливанской армии развернуться по всей территории страны и восстановить государственную власть на всех территориях - Бедр Абдулати

Египет: Рамочное соглашение, подписанное с Израилем, должно создать основу для вывода израильских войск из Ливана Вывод израильских войск из этих районов позволит ливанской армии развернуться по всей территории страны и восстановить государственную власть на всех территориях - Бедр Абдулати

Министр иностранных дел Египта Бедр Абдулати заявил, что рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, достигнутое при посредничестве США, должно стать основой для процесса полного вывода израильских войск с территории Ливана.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Египта, Абдулати в пятницу, 26 июня провел телефонный разговор с премьер-министром Ливана Невафом Саламом.

В ходе беседы премьер-министр Салам проинформировал Абдулати о деталях рамочного соглашения, достигнутого вчера с Израилем в рамках усилий по прекращению военной напряженности в стране.

Египетский министр Абдулати, в свою очередь, назвал данное соглашение «важным началом» и подчеркнул необходимость постепенного вывода Израиля из территорий, которые он по-прежнему удерживает под оккупацией.

Абдулати заявил, что вывод израильских войск из этих районов позволит ливанской армии развернуться по всей территории страны и восстановить государственную власть на всех территориях, и подчеркнул, что это событие должно создать основу для полного вывода Израиля из Ливана и полного и безоговорочного выполнения резолюции № 1701 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Египетский министр также вновь подтвердил, что Египет полностью поддерживает правительство Ливана и его политику, направленную на установление суверенитета на всей территории страны, развертывание армии во всех регионах и сдачу оружия под контроль государственной власти.

Премьер-министр Ливана Салам, в свою очередь, выразил удовлетворение поддержкой со стороны Египта и отметил, что высоко ценит стабильную позицию Каира в поддержку ливанского государства и его институтов.

Салам подчеркнул, что они придают большое значение поддержанию механизмов координации и консультаций между двумя странами.

