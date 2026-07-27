Каир назвал решение Дублина важным шагом в поддержку международного права и призвал другие страны принять аналогичные меры.

Египет приветствовал решение Ирландии запретить импорт продукции из незаконных еврейских поселений Каир назвал решение Дублина важным шагом в поддержку международного права и призвал другие страны принять аналогичные меры.

Египет приветствовал вступление в силу закона Ирландии, запрещающего импорт продукции из незаконных еврейских поселений, созданных на оккупированных палестинских территориях.

Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел Египта.

В ведомстве выразили удовлетворение тем, что Ирландия завершила все конституционные и юридические процедуры, необходимые для вступления закона в силу, отметив, что этот шаг является важным подтверждением приверженности нормам международного права и решениям международных организаций.

В заявлении подчеркивается, что решение Ирландии демонстрирует неприятие незаконной поселенческой деятельности Израиля, которая нарушает права палестинского народа и подрывает перспективы достижения справедливого и прочного мира.

МИД Египта также призвал страны Европейского союза и международное сообщество принять аналогичные правовые и практические меры, подчеркнув недопустимость прямой или косвенной поддержки незаконных поселений.

В заявлении отмечается, что обеспечение безопасности и стабильности на Ближнем Востоке невозможно без прекращения израильской оккупации и создания независимого палестинского государства в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Египет вновь подтверждает свою неизменную поддержку законных и неотъемлемых прав палестинского народа», — говорится в заявлении.

23 июля 2026 года президент Ирландии Кэтрин Коннолли подписала закон, запрещающий импорт товаров из незаконных еврейских поселений, созданных на оккупированных палестинских территориях.

На Западном берегу насчитывается 365 незаконных израильских поселений

Поселение Кфар-Эцион на юге Западного берега считается первым еврейским поселением, созданным после оккупации Израилем Западного берега и Восточного Иерусалима в 1967 году. Впоследствии на оккупированных палестинских территориях были построены сотни новых поселений.

По данным израильской неправительственной организации Peace Now за 2024 год, на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживают около 3 миллионов палестинцев и более 750 тысяч израильских поселенцев.

Помимо 19 поселений, одобренных правительством Израиля 11 декабря, на оккупированных палестинских территориях насчитывается 141 незаконное поселение, а также 224 так называемых форпоста, созданных ультраправыми еврейскими группами и считающихся незаконными даже по израильскому законодательству.

Таким образом, на Западном берегу расположено в общей сложности 365 незаконных еврейских поселений. При этом известно, что израильское правительство в одностороннем порядке впоследствии легализует многие из таких форпостов.

Согласно международному праву, создание Израилем поселений на оккупированных территориях и переселение туда собственного населения считаются незаконными.

Организация Объединенных Наций также рассматривает поселенческую деятельность Израиля на оккупированных палестинских территориях как нарушение международного права и предупреждает, что она подрывает перспективы реализации решения о создании двух государств.