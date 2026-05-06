Египет подписал с Алжиром меморандум о поставках сырой нефти

Египет подписал с Алжиром меморандум о взаимопонимании по закупке сырой нефти для обеспечения потребностей внутреннего рынка страны. Об этом говорится в сообщении Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта.



Согласно сообщению, документ был подписан между Египтом и алжирской национальной нефтегазовой компанией Sonatrach.Церемония подписания прошла при участии министра нефти и минеральных ресурсов Египта Карима Бадави и министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мухаммеда Аркаба.

В рамках соглашения Египет будет импортировать сырую нефть из Алжира с целью удовлетворения потребностей внутреннего рынка, - говорится в сообщении.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира, в свою очередь, заявило, что соглашение было достигнуто в контексте переговоров по контрактам на поставки и маркетинг сырой нефти и нефтепродуктов.

На фоне энергетического кризиса, вызванного конфликтом между США/Израилем и Ираном, власти Египта начали диверсифицировать импорт топлива, наращивая закупки у ряда стран.