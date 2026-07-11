Египет отвергает любые действия, наносящие ущерб единству Сомали

Египет в очередной раз заявил, что отвергает любые шаги, которые могут нанести ущерб единству и территориальной целостности Сомали, включая признание Сомалиленда.



Согласно заявлению Министерства иностранных дел Египта, министр иностранных дел Бедр Абдулати провел телефонный разговор со своим сомалийским коллегой Абдусселамом Абди Али.



В ходе беседы были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений между двумя странами, внутренние события в Сомали, а также региональные события, в первую очередь на Африканском Роге.



Отметив, что поддержка Египтом единства, суверенитета и территориальной целостности Сомали остается неизменной, Абдулати подчеркнул, что они отвергают любые инициативы или действия, которые могут нанести ущерб территориальной целостности Сомали.



Глава МИД Египта отметил, что в этом контексте признание региона, называемого «Сомалиленд», также означает нарушение единства и суверенитета Сомали.

Министр иностранных дел Сомали Абдусселам Абди Али поблагодарил Египет за постоянную поддержку, оказываемую его стране в сферах политики, развития и безопасности, и заявил, что они с признательностью оценивают поддержку, которую Каир оказывает единству, суверенитету и территориальной целостности Сомали.



Али отметил, что они готовы продолжать координацию и консультации с Египтом по двусторонним и региональным вопросам, представляющим общий интерес.



Сомалиленд, провозгласивший в 1991 году одностороннюю независимость от Сомали, до сих пор не был признан международным сообществом в качестве независимого государства. С принятием этого решения Израиль стал первой и единственной страной, признавшей Сомалиленд.



Сомали, в свою очередь, рассматривает Сомалиленд как неотъемлемую часть страны и подчеркивает, что полномочия по заключению международных соглашений в отношении этого региона принадлежат исключительно правительству Могадишо.