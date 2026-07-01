Правительство отреагировало на инцидент по нескольким каналам, в том числе приняв меры безопасности с участием Министерства обороны и спецслужб

Египет изучает обломки дрона, поразившего газовоз в порту Думьята Правительство отреагировало на инцидент по нескольким каналам, в том числе приняв меры безопасности с участием Министерства обороны и спецслужб

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил в четверг, 30 июля, что власти извлекли обломки дрона, использовавшегося для нападения на газовоз в египетском порту, и в настоящее время проводят их анализ с целью установления его происхождения.

Выступая на пресс-конференции в аль-Аламейне на севере Египта, Мадбули отметил, что ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

«Мы извлекли обломки дрона, использовавшегося при нападении на судно в порту Думьяте, и проводим анализ с точки зрения безопасности», — сказал он.

Мадбули подчеркнул, что позиция Египта будет основываться «на фактах, а не на спекуляциях».

Он сообщил, что правительство отреагировало на инцидент по нескольким каналам, в том числе приняв меры безопасности с участием Министерства обороны и спецслужб.

Отвечая на вопросы об энергоснабжении, Мадбули заявил, что атака не привела к сбоям в работе энергосистемы Египта, добавив, что власти задействовали альтернативные меры для обеспечения непрерывности поставок.

В ходе той же пресс-конференции государственный министр по информации Диаа Рашван опроверг предположения о том, что дело будет замято, и пообещал обнародовать результаты расследования по его завершении.

Ранее в четверг египетское правительство сообщило, что в порту загорелись два судна после того, как в них попал дрон.

В заявлении правительства говорится, что пожар, произошедший в среду, был взят под контроль, а предварительное расследование показало, что инцидент был вызван ударом дрона. В заявлении также отмечается, что ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за инцидент, и что власти продолжают расследование с целью установления обстоятельств нападения и принятия мер по обеспечению национальной безопасности и защиты интересов Египта.

В среду вечером, 29 июля Министерство нефти Египта сообщило о пожаре на борту двух газовозов в порту, не указав его причину. Британская компания по обеспечению морской безопасности Ambrey сообщила, что в порту произошло нападение с использованием дронов на плавучий резервуар для хранения сжиженного природного газа, принадлежащий США и плавающий под флагом Маршалловых островов.

На вопрос о том, стоит ли за этим нападением Иран, президент США Дональд Трамп ответил журналистам в Белом доме, что «это вновь то же самое».

Трамп также заявил, что США ответят Ирану «очень решительно», добавив: «Мы нанесем им очень сильный удар, потому что настала наша очередь нанести им удар. И они знают, что это неизбежно».

Реакция Ирана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 30 июля выступил с предупреждением в отношении того, что он назвал израильскими «операциями под ложным флагом», после атаки беспилотника на газовоз в египетском порту Думьят.

В своей публикации в американской социальной сети X министр назвал Египет «важным другом и партнером в регионе, добавив»: «Безопасность Египта имеет для нас первостепенное значение».

«Мы все должны проявлять бдительность в отношении израильских заговоров и операций под ложным флагом, направленных на подрыв регионального мира», — написал он.