Фотокорреспондент Фарид Кутуб использовал фотоаппарат 1930 года выпуска, чтобы соединить первый и последний чемпионаты мира через объектив одной эпохи

Египетский фотограф снял ЧМ-2026 камерой почти вековой давности Фотокорреспондент Фарид Кутуб использовал фотоаппарат 1930 года выпуска, чтобы соединить первый и последний чемпионаты мира через объектив одной эпохи

Египетский фотокорреспондент Фарид Кутуб стал одной из самых заметных фигур на стадионах чемпионата мира по футболу 2026 года, снимая турнир на исторический складной фотоаппарат, выпущенный в 1930 году — в год проведения первого чемпионата мира.

Ферид Кутуб, работавший на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, который проходил в США, Канаде и Мексике около месяца и завершился финальным матчем, рассказал о своем проекте под названием Project 1930. В эпоху, когда футбольные матчи снимаются высококачественными цифровыми камерами, он решил задокументировать турнир с помощью почти столетнего фотоаппарата.

Кутуб, работающий фотографом в Африканской конфедерации футбола (CAF) с 2019 года, рассказал, что поставил перед собой цель найти камеру, выпущенную именно в 1930 году — в год проведения первого чемпионата мира.

«Поиски заняли целый год, и в итоге мне удалось найти профессиональную камеру», — сказал он.

По словам фотографа, это уже третий чемпионат мира, который он освещает по работе, и на этот раз он решил использовать фотоаппарат Zeiss Ikon 250/11, чтобы попробовать совершенно иной подход к съемке.

- «Как будто вывожу на прогулку своего маленького сына»

После того как удалось найти камеру, Кутуб занялся ее восстановлением.

«Затем я начал изучать, как привести ее в рабочее состояние. Систему, рассчитанную на съемку на стеклянные пластины, я переделал под использование негативной пленки. К счастью, мне это удалось. Впервые я начал использовать камеру в Канаде — сначала на матче Португалия – Хорватия, затем на игре Швейцария – Колумбия. Там она вызвала огромный интерес. Я чувствую, что она стала частью меня. Между нами возникла особая связь. Когда я путешествую с ней, мне кажется, будто я вывожу на прогулку своего маленького сына. А ведь столько лет она просто пролежала без дела», — рассказал он.

Кутуб напомнил, что ранее освещал чемпионаты мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре, а также Олимпийские игры.

«На своем третьем чемпионате мира я захотел сделать что-то по-настоящему необычное», — отметил фотограф.

Рассказывая о работе на стадионах мирового первенства, он признался:

«Во время матча, глядя на свою камеру, я испытываю счастье. Мне кажется, будто она пришла из другого времени. Словно внезапно оказалась среди современных технологий и с удивлением смотрит вокруг».

- Один снимок — одна минута

По словам Кутуба, главное отличие старинной камеры от современных цифровых аппаратов заключается во времени, необходимом для съемки.

«Цифровая камера позволяет снимать, например, с выдержкой в одну тысячную долю секунды. Достаточно нажать на кнопку — и снимок уже сделан. Здесь же сначала я открываю камеру, после чего изображение появляется в перевернутом виде. Затем выстраиваю кадр. Чтобы лучше видеть изображение, накрываю голову черной тканью. После этого устанавливаю пленку и переключаю камеру из режима просмотра в режим съемки. Весь этот процесс занимает около одной минуты ради одного-единственного кадра», — рассказал он.

Фотограф отметил, что из-за особенностей камеры ему пришлось полностью изменить стиль работы.

«Во время матча невозможно мгновенно навести объектив на игрока или интересный эпизод. Я заранее выбираю определенную точку на поле и жду, что именно там произойдет. Это может быть угловой удар или опасный момент у ворот. Для меня это стало серьезным испытанием. К счастью, в итоге удалось получить хорошие результаты», — сказал Кутуб.

По словам египетского фотокорреспондента, целью проекта было не просто использование старой камеры.

«Я хотел заново пережить опыт фотографов первых лет существования этого искусства и связать первый чемпионат мира с самым новым турниром с помощью инструмента той же эпохи. Этот проект стал попыткой показать, что ценность сильной фотографии определяется не только развитием технологий, но прежде всего идеей, терпением и взглядом самого фотографа», — подчеркнул он.

Кутуб также сообщил, что после съемки пленки проявляются специалистами, а затем сканируются и переводятся в цифровой формат для получения окончательных изображений.