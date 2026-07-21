Египетский фотограф снял ЧМ-2026 камерой почти вековой давности

Ekrem Biçeroğlu, Hussien Elkabany, Elmira Ekberova
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Египетский фотокорреспондент Фарид Кутуб стал одной из самых заметных фигур на стадионах чемпионата мира по футболу 2026 года, снимая турнир на исторический складной фотоаппарат, выпущенный в 1930 году — в год проведения первого чемпионата мира.
Ферид Кутуб, работавший на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, который проходил в США, Канаде и Мексике около месяца и завершился финальным матчем, рассказал о своем проекте под названием Project 1930. В эпоху, когда футбольные матчи снимаются высококачественными цифровыми камерами, он решил задокументировать турнир с помощью почти столетнего фотоаппарата.
Кутуб, работающий фотографом в Африканской конфедерации футбола (CAF) с 2019 года, рассказал, что поставил перед собой цель найти камеру, выпущенную именно в 1930 году — в год проведения первого чемпионата мира.
«Поиски заняли целый год, и в итоге мне удалось найти профессиональную камеру», — сказал он.
По словам фотографа, это уже третий чемпионат мира, который он освещает по работе, и на этот раз он решил использовать фотоаппарат Zeiss Ikon 250/11, чтобы попробовать совершенно иной подход к съемке.
- «Как будто вывожу на прогулку своего маленького сына»
После того как удалось найти камеру, Кутуб занялся ее восстановлением.
«Затем я начал изучать, как привести ее в рабочее состояние. Систему, рассчитанную на съемку на стеклянные пластины, я переделал под использование негативной пленки. К счастью, мне это удалось. Впервые я начал использовать камеру в Канаде — сначала на матче Португалия – Хорватия, затем на игре Швейцария – Колумбия. Там она вызвала огромный интерес. Я чувствую, что она стала частью меня. Между нами возникла особая связь. Когда я путешествую с ней, мне кажется, будто я вывожу на прогулку своего маленького сына. А ведь столько лет она просто пролежала без дела», — рассказал он.
Кутуб напомнил, что ранее освещал чемпионаты мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре, а также Олимпийские игры.
«На своем третьем чемпионате мира я захотел сделать что-то по-настоящему необычное», — отметил фотограф.
Рассказывая о работе на стадионах мирового первенства, он признался:
«Во время матча, глядя на свою камеру, я испытываю счастье. Мне кажется, будто она пришла из другого времени. Словно внезапно оказалась среди современных технологий и с удивлением смотрит вокруг».
- Один снимок — одна минута
По словам Кутуба, главное отличие старинной камеры от современных цифровых аппаратов заключается во времени, необходимом для съемки.
«Цифровая камера позволяет снимать, например, с выдержкой в одну тысячную долю секунды. Достаточно нажать на кнопку — и снимок уже сделан. Здесь же сначала я открываю камеру, после чего изображение появляется в перевернутом виде. Затем выстраиваю кадр. Чтобы лучше видеть изображение, накрываю голову черной тканью. После этого устанавливаю пленку и переключаю камеру из режима просмотра в режим съемки. Весь этот процесс занимает около одной минуты ради одного-единственного кадра», — рассказал он.
Фотограф отметил, что из-за особенностей камеры ему пришлось полностью изменить стиль работы.
«Во время матча невозможно мгновенно навести объектив на игрока или интересный эпизод. Я заранее выбираю определенную точку на поле и жду, что именно там произойдет. Это может быть угловой удар или опасный момент у ворот. Для меня это стало серьезным испытанием. К счастью, в итоге удалось получить хорошие результаты», — сказал Кутуб.
По словам египетского фотокорреспондента, целью проекта было не просто использование старой камеры.
«Я хотел заново пережить опыт фотографов первых лет существования этого искусства и связать первый чемпионат мира с самым новым турниром с помощью инструмента той же эпохи. Этот проект стал попыткой показать, что ценность сильной фотографии определяется не только развитием технологий, но прежде всего идеей, терпением и взглядом самого фотографа», — подчеркнул он.
Кутуб также сообщил, что после съемки пленки проявляются специалистами, а затем сканируются и переводятся в цифровой формат для получения окончательных изображений.