Евросоюз продлил временную защиту для граждан Украины Режим временной защиты для граждан Украины продлен до 4 марта 2028 года

Совет Европейского союза объявил о продлении до 4 марта 2028 года режима временной защиты для украинцев, которые были вынуждены покинуть страну и выехать в Европу из-за российско-украинского конфликта.

«Сегодня государства — члены ЕС договорились продлить действие временной защиты для лиц, бежавших из Украины, до 4 марта 2028 года. Тем самым Европейский союз вновь подтвердил свою приверженность поддержке Украины и ее народа столько, сколько это будет необходимо. Продление временной защиты обеспечит ясность и предсказуемость для тех, кто был вынужден покинуть страну из-за войны», — говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

В документе также отмечается, что страны Евросоюза достигли взаимопонимания по вопросу предоставления временной защиты только тем лицам, которые выполняют воинские обязанности в Украине. При этом подчеркивается, что при принятии данного решения были учтены как потребности перемещенных лиц в защите, так и необходимость для Украины обеспечивать свою оборону в условиях «российской агрессии».

Уточняется, что новое ограничение будет распространяться исключительно на новые заявления о предоставлении временной защиты. Лица, уже пользующиеся этим статусом в странах ЕС, не будут затронуты данным изменением.

Механизмом временной защиты охвачены 4,37 млн украинцев

Согласно последним данным Европейского статистического управления (Евростата), временной защитой в странах Европейского союза пользуются 4,37 млн украинцев, нашедших убежище в государствах объединения. Из них около 44,7% составляют взрослые женщины, 31,7% — дети, а 23,6% — мужчины.

Европейский союз впервые активировал Директиву о временной защите, принятую в 2001 году, в марте 2022 года на фоне резкого роста числа людей, покинувших Украину после начала российско-украинского конфликта.

В рамках данного механизма украинцы могут получить вид на жительство в странах ЕС, пользоваться услугами системы образования и здравоохранения, а также официально трудоустраиваться. Кроме того, им предоставляются меры социальной поддержки, включая обеспечение жильем и помощь на проживание.

