EBU направил KAN официальное предупредительное письмо и будет продолжать внимательно следить за всеми рекламными мероприятиями - Мартин Грин

Европейский вещательный союз вынес предупреждение Израилю EBU направил KAN официальное предупредительное письмо и будет продолжать внимательно следить за всеми рекламными мероприятиями - Мартин Грин

Европейский вещательный союз (EBU) вынес предупреждение Израилю за рекламу с призывом «Проголосуйте за Израиль 10 раз» в рамках конкурса «Евровидение-2026».



Директор конкурса «Евровидение» Мартин Грин выступил с письменным заявлением на тему «Заявление EBU по поводу видеокампании Израиля» после того, как представитель Израиля Ноам Беттан опубликовал видеообращение с призывом голосовать за свою страну.



Грин сообщил, что 8 мая к ним поступила информация о том, что певец Беттан, представляющий израильскую государственную вещательную компанию KAN, опубликовал и распространил видеоролики с призывом «Проголосуйте за Израиль 10 раз».



Он сообщил, что в течение 20 минут они связались с представителями KAN и потребовали немедленно прекратить распространение видеороликов и удалить их со всех платформ, и организация выполнила эту просьбу.



Директор отметил, что данное видео не соответствует правилам голосования на конкурсе «Евровидение»: «Прямой призыв проголосовать 10 раз за того или иного исполнителя или песню противоречит нашим правилам и духу конкурса».



«Мы направили KAN официальное предупредительное письмо и будем продолжать внимательно следить за всеми рекламными мероприятиями и при необходимости принимать соответствующие меры», - подчеркнул директор конкурса.