За последние несколько дней между европейскими союзниками было подписано множество соглашений о военном сотрудничестве, и это показывает, что более сильная Европа отвечает интересам всех нас - премьер-министр Нидерландов

Европейские лидеры подчеркнули принцип «сильная Европа - сильный Альянс» За последние несколько дней между европейскими союзниками было подписано множество соглашений о военном сотрудничестве, и это показывает, что более сильная Европа отвечает интересам всех нас - премьер-министр Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова подчеркнули важность укрепления оборонного потенциала Европы, сохранения единства внутри альянса, а также сильной Европы, основанной на общих ценностях.

Йеттен, Фриден и Силяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы перед 36-м саммитом глав государств и правительств стран НАТО.

Премьер-министр Нидерландов Йеттен заявил, что за последний год Европа показала: действуя более сплоченно, она способна лучше защищать континент и выстраивать более сильную систему.

«Как вы видите, мы утроили наши оборонные расходы. Многие другие страны также значительно увеличили эти расходы, и за последние несколько дней между европейскими союзниками было подписано множество соглашений о военном сотрудничестве. Это показывает, что более сильная Европа отвечает интересам всех нас», - сказал Йеттен.

Он отметил, что работа ведется не только ради безопасности Европы, но и в интересах США, поскольку, по его словам, участие в более сильном альянсе НАТО отвечает интересам Вашингтона.

Йеттен также заявил, что за последние несколько месяцев Европа показала, что обладает возможностями самостоятельно защищать континент, и подчеркнул, что НАТО «перестраивается».

Вместе мы сильнее

Премьер-министр Люксембурга Фриден заявил, что ожидает от 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО демонстрации единства Альянса.

«Вместе мы сильнее», - сказал он.

Фриден указал, что после прошлогоднего саммита в Гааге европейские страны увеличили оборонные расходы.

«Однако важно не просто увеличить цифру, а сделать на эти деньги то, что сделает нас сильнее», - отметил он.

В этом контексте Фриден подчеркнул, что каждая страна НАТО должна специализироваться в определенной сфере.

Президент Северной Македонии Силяновска-Давкова заявила, что лозунг «более сильная Европа - более сильное НАТО» означает «расширенную, объединенную и более сильную Европу».

«Самая сильная Европа - это Европа, живущая в мире и демократии, основанных на принципах и ценностях», - сказала Силяновска-Давкова.