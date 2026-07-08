Европейские лидеры подчеркнули принцип «сильная Европа - сильный Альянс»

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08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова подчеркнули важность укрепления оборонного потенциала Европы, сохранения единства внутри альянса, а также сильной Европы, основанной на общих ценностях.
Йеттен, Фриден и Силяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы перед 36-м саммитом глав государств и правительств стран НАТО.
Премьер-министр Нидерландов Йеттен заявил, что за последний год Европа показала: действуя более сплоченно, она способна лучше защищать континент и выстраивать более сильную систему.
«Как вы видите, мы утроили наши оборонные расходы. Многие другие страны также значительно увеличили эти расходы, и за последние несколько дней между европейскими союзниками было подписано множество соглашений о военном сотрудничестве. Это показывает, что более сильная Европа отвечает интересам всех нас», - сказал Йеттен.
Он отметил, что работа ведется не только ради безопасности Европы, но и в интересах США, поскольку, по его словам, участие в более сильном альянсе НАТО отвечает интересам Вашингтона.
Йеттен также заявил, что за последние несколько месяцев Европа показала, что обладает возможностями самостоятельно защищать континент, и подчеркнул, что НАТО «перестраивается».
Вместе мы сильнее
Премьер-министр Люксембурга Фриден заявил, что ожидает от 36-го саммита глав государств и правительств стран НАТО демонстрации единства Альянса.
«Вместе мы сильнее», - сказал он.
Фриден указал, что после прошлогоднего саммита в Гааге европейские страны увеличили оборонные расходы.
«Однако важно не просто увеличить цифру, а сделать на эти деньги то, что сделает нас сильнее», - отметил он.
В этом контексте Фриден подчеркнул, что каждая страна НАТО должна специализироваться в определенной сфере.
Президент Северной Македонии Силяновска-Давкова заявила, что лозунг «более сильная Европа - более сильное НАТО» означает «расширенную, объединенную и более сильную Европу».
«Самая сильная Европа - это Европа, живущая в мире и демократии, основанных на принципах и ценностях», - сказала Силяновска-Давкова.