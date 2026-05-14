Европейские активисты из сухопутной колонны «Sumud»: ЕС, США и ООН «соучастники» событий в Газе Активист из Германии Антуан Шмидт-Берто заявил, что происходящее в Газе является «ужасающим», а мировое сообщество «потеряло человечность», наблюдая за ситуацией

Европейские активисты, участвующие в Сухопутном караване «Sumud, который готовится к отправке для прорыва блокады сектора Газа, заявили, что Европейский союз, США и ООН являются «соучастниками» действий Израиля в Газе.

Более 300 активистов из около 30 стран, включая Алжир, Тунис, Марокко, Мавританию, Турцию, Индонезию, Китай, США, Германию, Испанию, Италию и Великобританию, собрались в городе Завия, примерно в 40 километрах к западу от столицы Ливии Триполи.

Ожидается, что к колонне присоединятся новые участники, после чего караван направится в сторону сектора Газа после завершения подготовки.

В лагере в Завии активисты в беседе с «Анадолу» заявили, что ЕС, США и ООН несут ответственность за происходящее в Газе.

«Германия соучастник»

Активист из Германии Антуан Шмидт-Берто заявил, что происходящее в Газе является «ужасающим», а мировое сообщество «потеряло человечность», наблюдая за ситуацией.

Он отметил, что как гражданин Германии чувствует обязанность действовать и считает, что немецкое государство также является «соучастником происходящего».

По его словам, в Германии подавляются протесты в поддержку Палестины, а медиа освещают ситуацию односторонне.

Он добавил, что массовая гибель детей и женщин является «ужасающей трагедией» и призвал к немедленным действиям для её прекращения.

«Проблема не только в Израиле»

Польский академик Радек Муняк заявил, что бездействие в отношении событий в Газе, на Западном берегу и в Ливане является безответственностью.

Он подчеркнул, что ответственность несут не только Израиль, но также европейские страны, США и международные организации, которые «не предпринимают действий для остановки происходящего».

Муняк заявил, что, по его исследованиям, происходящее в Газе является «очевидным геноцидом», и сравнил ситуацию с Руан­дой и Камбоджей, где подобные оценки появились позже.

Он также отметил, что представители разных стран и культур объединились в караване, что, по его словам, является важным символом единства.

«Ответственность принадлежит всем»

Активистка из испанского региона Баскония Хаизеа Уркисо Горостиага заявила, что цель участников — добраться до Рафаха и попытаться прорвать блокаду Газы.

Она подчеркнула, что происходящее в Газе является «геноцидом», который длится с момента Накбы, и обвинила Израиль в нарушении прав человека.

По её словам, ответственность за происходящее несут все люди независимо от национальности и места проживания.

Активисты заявили, что будут продолжать действия против происходящего и призвали к привлечению виновных к ответственности.