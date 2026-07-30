Козы и овцы поедают сухую траву и колючие кустарники, которые моментально вспыхивают и разносят огонь дальше

Европа рассматривает возможность возвращения овец и коз в лесные массивы для борьбы с пожарами Козы и овцы поедают сухую траву и колючие кустарники, которые моментально вспыхивают и разносят огонь дальше

Из-за изменения климата лесные пожары в Европе становятся все более частыми и разрушительными, и в связи с этим все активнее рассматривается возможность возвращения отар овец и коз в лесные массивы в качестве одной из мер борьбы с огнем.

Возвращение отар овец и коз в лесные массивы, так называемый управляемый выпас, признано экспертами ООН и ЕС одним из самых эффективных и экологичных методов профилактики лесных пожаров.

Животные буквально уничтожают «подпушку» — сухую траву, кустарники и низкие ветки, которые служат основным топливом для распространения огня.

Как сообщается на сайте Politico, возрождение традиционного пастушества во многих регионах Европы рассматривается как эффективный способ естественной расчистки кустарников и сухой растительности, которые способствуют быстрому разрастанию и распространению пожаров.

В последние годы, по мере сокращения сельского населения и спада животноводческой деятельности, объем легковоспламеняющейся растительности в лесах значительно увеличился. Эта ситуация, особенно в странах Средиземноморья, приводит к тому, что пожары охватывают гораздо большие территории.

Козы и овцы, питаясь колючими кустарниками и сухой травой, сокращают количество горючих растений, способствующих усилению пожаров. Благодаря этому формируются естественные противопожарные разрывы, а контроль над огнем становится более легким.

В связи с этим в ряде европейских стран, прежде всего в Испании, Франции и Португалии, местные власти и лесные ведомства оказывают финансовую поддержку пастухам, поощряя выпас коз, овец и местных пород крупного рогатого скота на территориях с высоким риском возникновения пожаров. Данный метод рассматривается как более экономичная и экологически безопасная альтернатива расчистке местности с помощью тяжелой техники.

При этом следует отметить, что выпас животных сам по себе не является достаточной мерой для снижения пожарного риска. По словам специалистов, его необходимо применять в сочетании с контролируемыми выжиганиями, механической очисткой и эффективным управлением земельными ресурсами.

Этим летом Европа борется с крупнейшими за последние годы лесными пожарами. Во Франции и Испании были эвакуированы сотни тысяч человек, а в рамках Механизма гражданской защиты ЕС множество стран, включая Турцию, оказывают помощь, направляя пожарные самолеты и бригады пожарных.