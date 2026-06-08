Еврокомиссия сообщила о выделении Украине €2,8 млрд

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о выделении Украине €2,8 млрд, это седьмой транш бюджетной помощи в рамках программы в €50 млрд 2024 года.

"Еврокомиссия выделила Украине €2,8 млрд бюджетной помощи. Это седьмой транш в рамках европейского фонда для Украины", - сказал представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

Мерсье добавил, что в общей сложности с марта 2024 года ЕС выделил Киеву по этой программе €29,5 млрд. Общий объем этой программы составляет €50 млрд, она основана на займах, обслуживаемых за счет доходов от реинвестирования замороженных активов России.

Украина получила седьмой транш финансирования от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility на сумму 2,8 миллиарда евро. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

"С учетом погашения ранее предоставленного авансового финансирования в государственный бюджет фактически поступило 2,6 млрд евро. Общий объем финансирования по этому механизму превысил 29,4 млрд евро", – говорится в сообщении.

Средства планируется направить на покрытие приоритетных расходов государственного бюджета, прежде всего в социальной и гуманитарной сферах.