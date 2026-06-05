Еврокомиссия приветствует предложение о прямых переговорах между Россией и Украиной Письмо Зеленского является еще одним призывом к России «прекратить незаконную войну» - заявила пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер

Пресс-секретарь Европейской комиссии (ЕК) Анитта Хиппер заявила, что ЕС с удовлетворением воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину о проведении переговоров с целью прекращения российско-украинской войны.

Хиппер прокомментировала письмо, направленное Зеленским президенту России Путину, на ежедневной пресс-конференции в Брюсселе.

Отметив, что это письмо является еще одним призывом к России «прекратить незаконную войну», Хиппер заявила, что ЕК с удовлетворением восприняла призыв Зеленского к прямым переговорам и прекращению огня.

Она утверждала, что Россия не достигла своих целей в войне, подчеркнув необходимость продолжения решительной поддержки Украины.

Призыв президента Украины к встрече с Путиным

В открытом письме, опубликованном в социальных сетях и адресованном Путину, Зеленский указал, что лидеры двух стран должны встретиться и положить конец войне между ними.

Отметив необходимость прекращения войны, Зеленский заявил: «Мы должны сделать это честно, с честью и гарантировать, что новой войны не будет. Мы видим, что США уделяют все свое внимание иранскому вопросу, и было бы неправильно ожидать, что их внимание переключится на войну в Европе».