Анкара направила два пожарных самолета по запросу Мадрида для борьбы с распространением огня

Еврокомиссия поблагодарила Турцию за помощь в тушении лесных пожаров в Испании Анкара направила два пожарных самолета по запросу Мадрида для борьбы с распространением огня

Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи выразил благодарность Турции за отправку пожарных самолетов для борьбы с лесными пожарами в Испании.

В аккаунте директората в соцсети американской компании X была процитирована публикация министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы о направлении пожарного самолета в Испанию.

В сообщении на турецком языке использовалась фраза: «Спасибо, Турция».

Министр Юмаклы ранее сообщил, что два пожарных самолета вылетели в Испанию для участия в тушении пожаров по запросу испанской стороны.

Он выразил поддержку странам, пострадавшим от пожаров, и пожелал скорейшего взятия ситуации под контроль.

«Наше желание заключается в том, чтобы ни один лес не горел и ни одна жизнь не пострадала, где бы в мире это ни происходило. Потому что лес — это общее наследие всего человечества», — заявил Юмаклы.