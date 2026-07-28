Еврокомиссия поблагодарила Турцию за помощь в тушении лесных пожаров в Испании

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Elmira Ekberova
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
Генеральный директорат Европейской комиссии по гражданской защите и гуманитарной помощи выразил благодарность Турции за отправку пожарных самолетов для борьбы с лесными пожарами в Испании.
В аккаунте директората в соцсети американской компании X была процитирована публикация министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы о направлении пожарного самолета в Испанию.
В сообщении на турецком языке использовалась фраза: «Спасибо, Турция».
Министр Юмаклы ранее сообщил, что два пожарных самолета вылетели в Испанию для участия в тушении пожаров по запросу испанской стороны.
Он выразил поддержку странам, пострадавшим от пожаров, и пожелал скорейшего взятия ситуации под контроль.
«Наше желание заключается в том, чтобы ни один лес не горел и ни одна жизнь не пострадала, где бы в мире это ни происходило. Потому что лес — это общее наследие всего человечества», — заявил Юмаклы.