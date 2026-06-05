Еврокомиссия планирует ужесточить визовые ограничения для граждан РФ

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu, Marina Mussa
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Введение визовых ограничений в отношении граждан России остается одним из приоритетов комиссии с начала конфликта в Украине. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.
«В этом вопросе мы предприняли беспрецедентные шаги и продолжим их предпринимать», - сказал Ламмерт.
На ежедневном брифинге в Брюсселе он сообщил, что Еврокомиссия получила письмо 11 европейских стран с призывом принять более жесткие и обязательные визовые меры в отношении россиян. По словам Ламмерта, этот вопрос также обсуждался на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.
Представитель Еврокомиссии отметил, что ограничение выдачи виз гражданам России является одним из приоритетных направлений работы комиссии с начала конфликта.
Ламмерт напомнил, что до начала войны россиянам ежегодно выдавалось около 4 млн виз, тогда как после ее начала этот показатель сократился примерно до 500 тыс. Он также отметил, что Еврокомиссия внимательно следит за выполнением рекомендаций, направленных государствам-членам после 2022 года и направленных на усложнение процедуры получения виз для граждан России.
По его словам, в этой сфере планируются дополнительные шаги.
«В целях более эффективного реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран, мы планируем предложить адресные ограничительные визовые меры. Это станет частью изменений в визовых правилах, которые будут представлены в начале следующего года. Как вы помните, мы уже объявляли об этом в нашей визовой стратегии в январе этого года», - заявил Ламмерт.
Он также указал, что лица, воевавшие в составе российской армии против Украины, могут представлять угрозу безопасности для ЕС.
«Поэтому мы рассматриваем возможные способы ограничения доступа этих лиц в Шенгенскую зону», - сказал представитель Еврокомиссии.
Ранее министры Польши, Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Исландии направили совместное письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру. В письме они призвали принять более жесткие и обязательные меры в отношении выдачи шенгенских виз гражданам России.