Этот вопрос также обсуждался на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге - представитель ЕК Маркус Ламмерт

Еврокомиссия планирует ужесточить визовые ограничения для граждан РФ Этот вопрос также обсуждался на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге - представитель ЕК Маркус Ламмерт

Введение визовых ограничений в отношении граждан России остается одним из приоритетов комиссии с начала конфликта в Украине. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт.

«В этом вопросе мы предприняли беспрецедентные шаги и продолжим их предпринимать», - сказал Ламмерт.

На ежедневном брифинге в Брюсселе он сообщил, что Еврокомиссия получила письмо 11 европейских стран с призывом принять более жесткие и обязательные визовые меры в отношении россиян. По словам Ламмерта, этот вопрос также обсуждался на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

Представитель Еврокомиссии отметил, что ограничение выдачи виз гражданам России является одним из приоритетных направлений работы комиссии с начала конфликта.

Ламмерт напомнил, что до начала войны россиянам ежегодно выдавалось около 4 млн виз, тогда как после ее начала этот показатель сократился примерно до 500 тыс. Он также отметил, что Еврокомиссия внимательно следит за выполнением рекомендаций, направленных государствам-членам после 2022 года и направленных на усложнение процедуры получения виз для граждан России.

По его словам, в этой сфере планируются дополнительные шаги.

«В целях более эффективного реагирования на риски безопасности, возникающие в результате враждебных действий третьих стран, мы планируем предложить адресные ограничительные визовые меры. Это станет частью изменений в визовых правилах, которые будут представлены в начале следующего года. Как вы помните, мы уже объявляли об этом в нашей визовой стратегии в январе этого года», - заявил Ламмерт.

Он также указал, что лица, воевавшие в составе российской армии против Украины, могут представлять угрозу безопасности для ЕС.

«Поэтому мы рассматриваем возможные способы ограничения доступа этих лиц в Шенгенскую зону», - сказал представитель Еврокомиссии.

Ранее министры Польши, Швеции, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии и Исландии направили совместное письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас и еврокомиссару по внутренним делам Магнусу Бруннеру. В письме они призвали принять более жесткие и обязательные меры в отношении выдачи шенгенских виз гражданам России.