Еврокомиссия: нельзя позволять технологическим компаниям относиться к детям как к товару

Технологические компании сознательно делают выбор в пользу получения прибыли «на уязвимости детей». Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Копенгагене, посвященной теме «обеспечения безопасности детей и семей в эпоху искусственного интеллекта».

По ее словам, взаимодействие в социальных сетях все в большей степени влияет на эмоциональное состояние детей.

Она отметила, что из-за использования социальных сетей дети сталкиваются с такими рисками, как нарушения сна, депрессия, тревожность и самоповреждение. По словам главы Еврокомиссии, чем больше времени дети проводят в цифровой среде, тем выше становятся эти риски.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти угрозы возникают не «случайно», а являются результатом «сознательного выбора» технологических компаний, стремящихся заработать на уязвимости детей.

По ее словам, общество не обязано мириться с тем, что детей все чаще вовлекают во «все более экстремальный контент».

«Дети не являются товаром, и ни одной технологической компании в мире нельзя позволять относиться к ним подобным образом», - заявила фон дер Ляйен.

Она раскритиковала TikTok за дизайн, вызывающий зависимость, а компанию Meta — за невыполнение возрастного ограничения 13+. Фон дер Ляйен также напомнила, что против соцсети американской компании X и интегрированного в нее инструмента искусственного интеллекта Grok были начаты юридические процедуры.

Глава Еврокомиссии заявила, что дискуссию о минимальном возрасте для пользования социальными сетями больше нельзя игнорировать.

«Главный вопрос заключается не в том, должны ли молодые люди иметь доступ к социальным сетям. Главный вопрос - должны ли социальные сети иметь доступ к молодым людям», - сказала она.

Во многих европейских странах принимаются новые меры по регулированию использования социальных сетей, чтобы снизить риски, связанные с бесконтрольным пребыванием детей и подростков на цифровых платформах. В частности, правительство Норвегии 24 апреля сообщило о планах ввести запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет.