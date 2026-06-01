Еврокомиссия: временная защита украинцев действует до марта 2027 года В ЕС обсуждают дальнейшие шаги после завершения действия статуса

Европейская комиссия заявила, что статус временной защиты для граждан Украины действует до марта 2027 года, и в настоящее время ведутся обсуждения относительно того, что будет после этой даты.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт ответил на вопросы журналистов на ежедневном брифинге.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть отменен статус временной защиты для украинских мужчин призывного возраста, Ламмерт заявил: «Наша поддержка Украины непоколебима. За последние два года ЕС в рамках Директивы о временной защите предоставил убежище примерно 4 миллионам беженцев».

Он отметил, что в настоящее время вместе со странами-членами ЕС обсуждаются возможные дальнейшие шаги, а также рассматривается, что должно произойти после окончания срока действия статуса в марте 2027 года.

Ламмерт добавил, что этот вопрос также будет включен в повестку заседания министров внутренних дел ЕС на этой неделе, однако на данном этапе он не может предоставить более подробную информацию о готовящихся планах или возможных предложениях.

Согласно данным Европейского статистического управления (Eurostat), по состоянию на 31 марта 2025 года около 4,3 млн украинцев, бежавших от войны, проживали в странах ЕС под статусом временной защиты.

Из них примерно 44,7% составляют взрослые женщины, 31,7% — дети и 23,6% — мужчины.

После начала войны между Россией и Украиной ЕС впервые активировал Директиву о временной защите, принятую в 2001 году, в марте 2022 года.

В рамках этого механизма украинцы получают право на проживание в странах ЕС, доступ к образованию и здравоохранению, а также возможность работать. Кроме того, им предоставляются социальная поддержка, жилье и помощь для обеспечения базовых потребностей.