Джарвис ранее занимал должности государственного секретаря в Министерстве внутренних дел и Кабинете министров

Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны Великобритании Джарвис ранее занимал должности государственного секретаря в Министерстве внутренних дел и Кабинете министров

После отставки министра обороны Великобритании Джона Хили на эту должность назначен Дэн Джарвис.

Согласно заявлению, опубликованному Канцелярией премьер-министра Великобритании (№ 10), Дэн Джарвис назначен новым министром обороны Великобритании.

Джарвис ранее занимал должности государственного секретаря в Министерстве внутренних дел и Кабинете министров.

Министр обороны Хили подал в отставку

Министр обороны Великобритании Хили объявил о своей отставке из-за разногласий с премьер-министром Киром Стармером по поводу оборонного бюджета.

Обвиняя Стармера в отказе выделить государственные средства, необходимые для защиты страны, Хили заявил: «Вы не справились с этой задачей, а Министерство финансов не захотело выделить средства, необходимые для защиты страны в этот период растущих угроз».

Через несколько часов после отставки министра Хили о своей отставке объявил также государственный министр по делам вооруженных сил Эл Карнс.

Министерства обороны и финансов Великобритании уже несколько месяцев ведут переговоры о том, как удовлетворить растущие запросы на военные расходы. Эта ситуация привела к отсрочке реализации Плана инвестиций в оборону Великобритании, которая продолжается с прошлого года.