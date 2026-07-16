В СМИ распространились кадры, на которых небо над Нью-Йорком окутано оранжевой дымовой пеленой

Дым от лесных пожаров в Канаде достиг северо-востока США В СМИ распространились кадры, на которых небо над Нью-Йорком окутано оранжевой дымовой пеленой

Дым от сотен очагов лесных пожаров, продолжающихся на территории Канады, достиг северо-востока США и ухудшил качество воздуха во многих районах.

Как заявили в Министерстве природных ресурсов Канады и Межведомственном центре по борьбе с лесными пожарами (CIFFC), в настоящее время в Канаде ведется борьба с лесными пожарами более чем в 830 точках.

Американский телеканал ABC News сообщает, что дым от канадских пожаров распространился через провинцию Онтарио на северо-восток США, в результате чего качество воздуха снизилось, а видимость ухудшилась во многих населенных пунктах, включая Нью-Йорк.



​​​​​​​В СМИ распространились кадры, на которых небо над Нью-Йорком окутано оранжевой дымовой пеленой.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани в социальной сети американской компании Х сообщил, что из-за дыма, распространившегося по всему городу, качество воздуха в некоторых районах достигло опасного уровня.

Мамдани призвал к особой осторожности людей с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, пожилых граждан, беременных женщин и детей.

