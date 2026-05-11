Душанбе стал площадкой для молодых аграриев Европы и Центральной Азии Своим опытом поделятся молодые фермеры из Таджикистана, Турции, Греции, Ирландии, Грузии и других стран

В Душанбе стартовал международный форум ФАО, посвященный инвестициям в науку, молодежные инновации и будущее агропродовольственной сферы в Европе и Центральной Азии. Об этом сообщили таджикские СМИ в понедельник, 11 мая.

Мероприятие организовано в рамках 35-й Региональной конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для Европы и Центральной Азии. Форум собрал молодых ученых, фермеров, предпринимателей, инвесторов, представителей международных организаций и государственных структур.

Главная тема форума - как вовлечь молодежь в развитие сельского хозяйства, сделать аграрный сектор более современным и устойчивым, а также привлечь инвестиции в научные и технологические решения для продовольственной безопасности.

В работе мероприятия принимают участие генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй, министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзода, международные эксперты, исследователи и представители молодежных организаций из стран Европы и Центральной Азии.

Молодежь - не наблюдатели, а участники аграрных перемен

Организаторы форума делают акцент на том, что молодые фермеры, ученые и предприниматели должны быть не только получателями поддержки, но и активными участниками формирования аграрной политики.

На площадке обсуждаются развитие сельских территорий, поддержка молодых фермеров, внедрение цифровых и инновационных технологий в сельское хозяйство, а также механизмы, которые могут помочь молодежи запускать собственные проекты в агропродовольственной сфере.

В течение дня участники форума обсудят вызовы, с которыми сталкивается сельская молодежь в странах региона, включая доступ к финансированию, современным знаниям, технологиям и рынкам.

Своим опытом поделятся молодые фермеры, предприниматели и исследователи из Таджикистана, Турции, Греции, Ирландии, Грузии и других стран. Среди участников - таджикская фермер Жасмина Саидакрамова, турецкая предпринимательница Ойкю Чил и греческий исследователь Александрос Татаридос.