Душанбе и Улан-Батор намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорином Учралом

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с премьер-министром Монголии Ням-Осорином Учралом.

Как сообщила пресс-служба таджикского лидера во вторник, 21 июля, в ходе встречи в Улан-Баторе были рассмотрены вопросы дальнейшего развития и укрепления сотрудничества между двумя странами.

«Мы постоянно уделяем особое внимание укреплению и расширению взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Монголией», – отметил в начале встречи Рахмон.

Стороны уделили большое внимание расширению взаимовыгодных связей в различных торгово-экономических направлениях.

Подчеркнута особая значимость регулярной деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего продвижения всего комплекса двусторонних отношений.

Особое внимание было уделено налаживанию сотрудничества в сферах гидроэнергетики, сельского хозяйства, в частности животноводства, горнодобывающей промышленности и геологии.

Стороны также рассмотрели вопросы реализации совместных проектов по производству, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, экспорту в Монголию различных видов экологически чистой продукции аграрного сектора, а также созданию совместных предприятий по переработке продукции животноводства.

Важное значение для расширения торгово-экономических связей было придано развитию прямых контактов между предпринимательскими кругами и проведению Форума предпринимателей Таджикистана и Монголии в городе Улан-Баторе. В этой связи было предложено создать Совместный совет предпринимателей Таджикистана и Монголии.

Также была подчеркнута заинтересованность сторон в дальнейшем расширении культурно-гуманитарного сотрудничества, включая установление прямых связей между высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами и организациями в сфере туризма.