Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества с международными партнерами и привлечению инвестиций в устойчивое развитие

Душанбе в центре климатической повестки: Таджикистан принимает заседание Зеленого климатического фонда Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества с международными партнерами и привлечению инвестиций в устойчивое развитие

Душанбе на несколько дней стал одной из ключевых площадок мировой климатической дипломатии. Сегодня в столице Таджикистана открылось 45-е заседание Совета управляющих Зеленого климатического фонда - крупнейшего международного механизма поддержки развивающихся стран в борьбе с последствиями изменения климата. Об том заявили таджикские СМИ в понедельник, 29 июня.

Мероприятие продлится до 2 июля. В нем принимают участие представители стран - членов Фонда, международных организаций, финансовых институтов, а также ведущие эксперты в области климата и устойчивого развития.

На церемонии открытия было отмечено, что выбор Душанбе в качестве места проведения заседания стал признанием последовательной политики Правительства Таджикистана в сфере охраны окружающей среды, рационального использования водных ресурсов и адаптации к изменению климата.

В центре обсуждений - климатическое финансирование, реализация «зеленых» проектов, развитие возобновляемой энергетики, защита уязвимых территорий от засух, наводнений и последствий таяния ледников. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества с международными партнерами и привлечению инвестиций в устойчивое развитие.

Ожидается, что заседание в Душанбе позволит укрепить связи Таджикистана с глобальными финансовыми институтами и создать новые возможности для реализации экологических проектов в стране и регионе.

Таджикистан уже не первый год выступает с международными инициативами по сохранению ледников, рациональному использованию водных ресурсов и адаптации к климатическим вызовам. Эти направления имеют особую актуальность на фоне ускоряющегося изменения климата и растущих рисков для горных экосистем Центральной Азии.