Дуров заявил о возможном уходе Telegram из Франции на фоне требований доступа к данным

Telegram скорее покинет рынок Франции, нежели предоставит властям страны доступ к личной переписке пользователей. Об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Дуров отметил, что во Франции за 3,5 месяца 2026 года произошло «41 похищение владельцев криптовалют», а также упомянул дело сотрудницы налоговой Иль-де-Франс Галии С., которая подозревается в продаже данных из закрытых баз.

«Теперь это же государство хочет получить доступ к личным данным и переписке пользователей социальных сетей», - написал Дуров, указав на то, что большое число данных может привести в большему количеству утечек и жертв.

«Вот почему Telegram скорее покинет французский рынок, чем предоставит этим коррумпированным бюрократам доступ к личной переписке», - отметил он.