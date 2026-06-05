Дуров: блокировки лишь отдалили РФ от «цифрового суверенитета»

Olga Keskin
05 Июня 2026•Обновить: 05 Июня 2026
Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета». Об этом заявил основатель Telegram-канала Павел Дуров.
«Специалисты, которые могли бы создать в России операционную систему для смартфонов, в условиях сломанного интернета массово покидают страну. А без такой системы все приложения на смартфонах — «национальные» или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», - написал Дуров в Telegram -канале.
Основатель Telegram назвал замену «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских ОС «сменой упаковки без смены сути».
Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что компания Apple отключила российское приложение «Макс» без объяснения причин.