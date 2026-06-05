Основатель Telegram назвал замену «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских ОС «сменой упаковки без смены сути»

Дуров: блокировки лишь отдалили РФ от «цифрового суверенитета» Основатель Telegram назвал замену «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских ОС «сменой упаковки без смены сути»

Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета». Об этом заявил основатель Telegram-канала Павел Дуров.

«Специалисты, которые могли бы создать в России операционную систему для смартфонов, в условиях сломанного интернета массово покидают страну. А без такой системы все приложения на смартфонах — «национальные» или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android», - написал Дуров в Telegram -канале.

Основатель Telegram назвал замену «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских ОС «сменой упаковки без смены сути».

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что компания Apple отключила российское приложение «Макс» без объяснения причин.