Отмечается, что атака произошла в центре Енакиева ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам

Дрон атаковал рейсовый автобус в подконтрольном РФ Енакиево : семь погибших, 11 раненых Отмечается, что атака произошла в центре Енакиева ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам

Семеро гражданских лиц погибли при атаке ударного БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь» в подконтрольном РФ городе Енакиево в Донецкой области. Об этом сообщил так называемый «глава» региона Денис Пушилин в Телеграм-канале.

«В Енакиево совершена атака ударным БПЛА по рейсовому автобусу «Москва – Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 гражданских лиц. Ещё 11 человек получили ранения различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь», - написал Пушилин, обвинив украинскую сторону ️в «очередном акте беспрецедентной нечеловеческой агрессии».

Отмечается, что атака произошла в центре Енакиева ранним утром, когда автобус двигался по пустым улицам.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что в связи с атакой на пассажирский автобус в Донецкой области возбуждено уголовное дело о «теракте».

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 10 пострадавших, в том числе ребенок, находятся в больнице, в состоянии средней степени тяжести.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «охотой на людей» удар по рейсовому автобусу в Енакиево.