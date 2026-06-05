Дроны на чужом небе: как война в Украине принесла новые риски странам Балтии Эксперты считают, что инциденты показали уязвимость восточного фланга НАТО перед низколетящими целями и гибридными угрозами

В 2026 году отклонившиеся от маршрута украинские беспилотники переросли для стран Балтии из разряда воздушных инцидентов в проблему региональной безопасности.

По официальным данным Латвии, Литвы и Эстонии, с марта в этих странах зафиксировали не менее восьми случаев падения, обнаружения обломков или поражения беспилотников, как утверждается, украинского происхождения. Киев и страны Балтии связывают эти инциденты с работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тогда как Москва считает, что это может быть связано с использованием территории балтийских стран для украинских ударов по России.

Служба внешней разведки РФ 19 мая заявила, что Украина якобы готовит удары по российским объектам с территории Латвии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 мая сообщил, что российские военные отслеживают ситуацию и формируют «необходимую реакцию». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 мая подчеркнула, что Москва будет учитывать происходящее в своем планировании, добавив, что они видят заявления со стороны стран-членов НАТО о том, что они не предоставляют свое воздушное пространство и территории для ударов по России.

Украина обвинения отвергла. Глава МИД Андрей Сибига 10 мая заявил, что украинские дроны могли отклониться от целей в России из-за воздействия российских средств РЭБ. Представитель МИД Георгий Тихий 19 мая также отметил, что страны Балтии не предоставляли Киеву воздушное пространство для ударов по РФ. Президент Владимир Зеленский 3 июня сообщил, что Украина направит специалистов по противодействию беспилотникам в Литву, Латвию, Эстонию и Румынию.

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы 10 апреля назвали российские обвинения «полностью безосновательными» и заявили, что страны Балтии «никогда не разрешали» использовать свои территории и воздушное пространство для атак по целям в России.

Угроза для региона

Руководитель программы безопасности и устойчивости Международного центра обороны и безопасности Эстонии Марек Кохв в комментарии «Анадолу» заявил, что инциденты в Литве, Латвии и Эстонии следует рассматривать как часть более широкой картины безопасности на восточном фланге Европы.

«Самая прямая интерпретация всего этого заключается в том, что агрессивная война России против Украины представляет угрозу и для других стран, граничащих с Россией», - считает Кохв.

По его словам, глушение GPS-сигналов создает риски не только для беспилотников, но и для гражданской авиации и морской навигации. В случае с дронами главная опасность связана с возможными жертвами среди мирного населения и ущербом для объектов в приграничных районах, сказал он.

Кохв отметил, что воздушное пространство Балтийского региона уже несколько лет находится «под давлением гибридной активности». По его словам, российские военные самолеты часто летают без включенных транспондеров и заранее поданных планов полета, а глушение GPS с российской территории затрагивает весь регион Балтийского моря.

«Это делает потенциальные инциденты вопросом не того, произойдут ли они, а того, когда они произойдут», - сказал эксперт.

Версию о том, что часть украинских беспилотников могла отклониться от маршрута из-за воздействия средств РЭБ, Кохв назвал «технически правдоподобной». При этом он подчеркнул, что на фоне масштаба украинских ударов по северо-западу России такие случаи остаются относительно редкими.

По словам эксперта, Литва, Латвия и Эстония обладают достаточно сильными возможностями мониторинга и обнаружения малых низколетящих целей, однако главная проблема заключается в их безопасной нейтрализации. Балтийские государства, отметил он, не могут действовать по украинской модели многоуровневой ПВО, поскольку не находятся в состоянии войны, а их воздушное пространство остается открытым для гражданской авиации.

Кохв также отверг утверждения Москвы о том, что страны Балтии якобы позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для атак по территории России.

«Это утверждение является ложным. Никаких подобных договоренностей не существует ни со странами Балтии, ни с НАТО», - подчеркнул он.

Касаясь возможного применения статьи 5 Североатлантического договора, эксперт отметил, что инцидент с жертвами или значительным ущербом обсуждался бы внутри НАТО. Однако случайное попадание отдельного беспилотника, по его мнению, само по себе вряд ли стало бы достаточным основанием для задействования этой статьи.

«Обстоятельства каждого инцидента должны тщательно оцениваться, включая намерение, масштаб и последствия», - сказал Кохв.

По его оценке, «прямое военное нападение» России на страны Балтии в ближайшей перспективе маловероятно. Более непосредственным вызовом, считает эксперт, остаются гибридные действия, направленные на подрыв безопасности, создание неопределенности и проверку устойчивости НАТО и его стран-членов.

«Пробелы» в защите неба

Директор Центра геополитических исследований в Риге Марис Анджанс в комментарии «Анадолу» сделал акцент на практических последствиях подобных инцидентов для обороны стран Балтии.

По его мнению, появление украинских беспилотников в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии связано с действиями РФ.

«Это вина России. Россия перенаправила украинские дроны в страны Балтии, чтобы оказать давление на Украину и заставить ее прекратить атаки беспилотниками по Санкт-Петербургскому региону», - утверждает Анджанс.

Эксперт отметил, что главная угроза для стран Балтии заключается в том, что такие инциденты могли привести к ранениям и гибели людей.

«Эти инциденты выявили значительные пробелы в небе. Они определенно приведут к усилению противовоздушной обороны, включая возможности по борьбе с беспилотниками», - заявил он.

Говоря о возможном применении статьи 5 Североатлантического договора, Анджанс отметил, что универсального критерия для такой реакции не существует. «Нет четкого порога для статьи 5, и его никогда не будет», - сказал он.

По словам эксперта, вокруг стран Балтии уже происходило множество инцидентов в «серой зоне» со стороны РФ и Беларуси, включая «повреждение кабелей на дне Балтийского моря, использование миграции как инструмента давления, шпионаж и акты вандализма». «Пока ни один из этих случаев не достиг порога статьи 5», - отметил Анджанс.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения в адрес РФ в связи с повреждением подводных кабелей в Балтийском море «абсурдными» и «смехотворными». По его словам, утверждения о причастности Москвы не имеют оснований. Песков также заявил, что, по версии Кремля, угрозу региону представляет «диверсионная деятельность Украины», упомянув подрывы «Северных потоков».

Говоря о возможности российских силовых действий против Литвы, Латвии или Эстонии на фоне обвинений Москвы в адрес стран Балтии, Анджанс подчеркнул, что такой сценарий нельзя считать высоковероятным, однако полностью исключать его также нельзя.