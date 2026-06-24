Дональд Трамп раскритиковал Сенат за принятие резолюции по Ирану

Принятие резолюции по ограничению военных полномочий президента США было несвоевременным и бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы таким образом оказали помощь противникам Вашингтона. Об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social в среду, 24 июня.

«Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я сделаю свое дело — так или иначе, потому что я всегда довожу дело до конца!», - заявил американский лидер.

При этом, Дональд Трамп утверждает, что «загнал Иран в угол» и что эта страна «готова отдать США почти все». По его мнению, «впервые за десятилетия Иран испытывает уважение к Соединенным Штатам и их президенту».



«И тут Сенат США решает провести этот неуместный и бессмысленный голосование по закону о военных полномочиях, фактически заявляя главному спонсору террора в мире, что США не одобряют то, что я с ними делаю, и что я должен остановиться, — тем самым оказывая помощь и поддержку врагу»,- обратил внимание глава государства.

Президент также упомянул, что четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами и назвал их «неудачниками».

На состоявшемся в Сенате США голосовании при поддержке четырех республиканцев была принята резолюция Палаты представителей, выражающая волю Конгресса обязать президента прекратить военные действия американских вооруженных сил против Ирана.

Хотя резолюция носит в значительной степени символический характер и не обладает полной юридической силой, она отражает растущую обеспокоенность ряда законодателей как в Палате представителей, так и в Сенате — как в отношении самой войны, так и в отношении соглашения, заключенного Трампом для урегулирования конфликта с Ираном.

