Дональд Трамп: Иран уже согласился не иметь ядерного оружия В подкасте газеты New York Post президент США обсудил ситуацию с конфликтом на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже согласился не иметь ядерного оружия.

«То есть, они могут передумать, но это было одним из условий, на которые они должны были пойти. Они согласились»,- сказал глава Белого дома в подкасте «Pod Force One» газеты New York Post.

Трамп отметил, что в Вашингтоне работают над соглашением с Ираном. «Если оно состоится, это будет замечательно. Если нет — тоже ничего страшного. Мы сделаем это другим путем», - подчеркнул президент.

На вопрос о том, чего позволит добиться «другой путь», Трамп ответил, что «всему придет конец». «Никакой ерунды не останется. Никаких переговоров или задержек. Ничего из этого. Но я предпочел бы сделать это красивым, с гуманитарной точки зрения, путем», - отметил американский лидер.

При этом, Дональд Трамп убежден, что Иран находится очень далеко, поэтому отправка войск в регион должна быть по возможности исключена. «Нам не нужно отправлять войска в регион. Знаете, мы уничтожили большую часть их армии просто бомбардировками. Мы никого туда не вводили», - сказал президент США.

Встреча с Моджтабой Хаменеи

Трамп также заявил, что ведутся переговоры с «людьми, управляющими Ираном», и подтвердил, что лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — один из них.

Глава Белого дома утверждает, что получил сведения о том, что Хаменеи «не в лучшей форме». «Кажется, мы довольно хорошо ладим»,- сказал он.

Когда у Трампа спросили, хотел бы он встретиться с Хаменеи лично, он ответил утвердительно. «Да, я хотел бы встретиться с ним. Хотел бы встретиться со всеми. В зависимости от того, как все сложится, вероятно, мы когда-нибудь встретимся», - сказал он.

Жесткий выпад в адрес Нетаньяху

Комментируя публикацию Axios о своем резком заявлении в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, используя такие выражения, как «Ты сумасшедший» и «Если бы не я, ты сейчас был бы в тюрьме», глава Белого дома заявил, что «сделал это, но не может сказать, что был зол». «Меня немного раздражало то, что он постоянно находится в состоянии конфликта с Ливаном»,- пояснил глава государства.

Трамп, тем не менее, отметил, что его отношения с Нетаньяху остаются очень хорошими. «Я президент военного времени, а он премьер-министр военного времени. Мы находимся в очень важном регионе мира. Думаю, мы вместе проделали отличную работу и ладим друг с другом»,- подчеркнул президент.

Отвечая на утверждения о том, что его втянули в войну с Ираном из-за Нетаньяху, Трамп сказал, что «начал эту войну, потому что США не могли позволить им обладать ядерным оружием». «Это имеет отношение к Израилю, потому что, скорее всего, его ударили бы первым. Израиля бы не существовало. Более того, скажу так: если бы не я, Израиля бы сейчас не было», - подчеркнул Трамп.

В США нет инфляции в отличие от Ирана

Глава Белого дома также заявил, что «у Ирана нет военно-морского флота и военно-воздушных сил, а также очень малочисленный военный персонал».

«Их экономика рушится. Инфляция у них составляет 250 процентов», сказал Трамп, утверждая, что в США инфляции «нет вообще» или она «очень низкая».