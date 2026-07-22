Дом в Австрии, в котором родился Гитлер, переоборудовали в полицейский участок Мэр Браунау Йоханнес Вайдбахер заявил, что открытие полицейского участка положит конец давним дебатам о будущем здания

Власти Австрии переоборудовали в полицейский участок дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, чтобы не допустить превращения здания в место паломничества неонацистов.

Как сообщают австрийские СМИ, здание в городе Браунау-ам-Инн, в котором 20 апреля 1889 года родился Адольф Гитлер, начало функционировать в качестве полицейского участка.

После реконструкции, стоимость которой оценивается примерно в 20 млн евро, в здании разместятся районное управление полиции Браунау-ам-Инн и полицейский участок.

Здание, долгие годы находившееся в частной собственности, после юридических споров относительно его использования в 2017 году перешло в государственную собственность.

Ранее в нем располагались школа и организация Lebenshilfe, оказывающая поддержку людям с ограниченными возможностями. После переезда организации около 15 лет назад здание долгое время пустовало.

В ходе дискуссий о будущем здания рассматривались также варианты его сноса или превращения в музей. Однако экспертная комиссия отклонила эти предложения и рекомендовала перестроить здание таким образом, чтобы максимально затруднить его узнаваемость.

Мэр Браунау Йоханнес Вайдбахер заявил, что открытие полицейского участка положит конец давним дебатам о будущем здания.

Власти отметили, что в прошлом неонацисты неоднократно использовали дом, в котором родился Гитлер, как место для паломничества. По мнению властей, преобразование здания в полицейский участок призвано снизить этот интерес, а также облегчить пресечение действий подозрительных лиц непосредственно на месте.

Председатель Общества современной истории Браунау Флориан Котанко, в свою очередь, заявил, что не возражает против использования здания полицией, однако это не изменит того факта, что Браунау является местом рождения Гитлера.

При этом Котанко отметил, что наличие полицейского участка может сдерживать такие действия, как возложение венков перед зданием или демонстрация «нацистского приветствия».

Решение переоборудовать дом, в котором родился Гитлер, в полицейский участок было принято в ноябре 2019 года. В рамках этого проекта был проведен общеевропейский архитектурный конкурс.