В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили об инициативе по выводу карт Visa и Mastercard из оборота в России

Доля карт «Мир» в России превысила 75% В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили об инициативе по выводу карт Visa и Mastercard из оборота в России

Доля карт «Мир» в общем объеме карточных платежей в России по итогам первого квартала 2026 года превысила 75%. При этом карты Visa и Masterсard постепенно выходят из обращения, хотя все еще остаются у клиентов.

В Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили об инициативе по выводу карт Visa и Mastercard из оборота в России.



В частности, в НСПК предложили участникам совета рассмотреть поэтапное снижение ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) по операциям с картами международных платежных систем.

Согласно предложенной инициативе, с начала 2027 года ставка может быть снижена до 1%, а с начала 2028 года - до нуля.

«После ухода из России международных платежных систем их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом. При этом для удобства наших граждан НСПК продолжает технологически поддерживать их использование внутри России. Это требует значительных затрат на стороне НСПК, несмотря на то что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности этих платежных систем», —сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводятся в сообщении.

«Мы озвучили это участникам совета, у рынка есть месяц на внесение своих предложений. Со своей стороны, уверены, что такое поэтапное снижение ставки межбанковского вознаграждения позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем», — добавил он.

После приостановки деятельности Visa и Mastercard в России в 2022 году в стране ускоренными темпами начала развиваться национальная платежная система «Мир», которая заняла важное место в инфраструктуре безналичных расчетов.